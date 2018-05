[email protected]

A través de conferencias magistrales que ahondan en las fronteras del cerebro, las potencialidades de la inteligencia artificial, la importancia de las neurociencias en el aprendizaje y en el desarrollo de la sociedad del conocimiento, pero también mediante espectáculos de teatro, danza y música, de iniciativas de fomento a la lectura, ciclos de cine, exposiciones fotográficas y una feria del libro, se realiza desde ayer El Aleph. Festival de Arte y Ciencia.

El encuentro que contará con la participación de neurocientíficos reconocidos a nivel mundial, como Giacomo Rizzolatti, descubridor de las neuronas espejo; Richard Andersen, quien ha dedicado parte de su investigación a las condiciones para generar comunicación entre la mente y la máquina; y Perminder Sachdev, quien es neuropsiquiatra, pretende en esta segunda edición ser una exploración en torno al universo infinito del cerebro.

“Las fronteras del cerebro y la inteligencia artificial” es el tema del festival que inició ayer y concluye el 3 de junio en diferentes espacios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Contará con la participación de más de 100 investigadores y creadores que ofrecerán 45 actividades.

“Si bien el año anterior en la edición uno de El Aleph abordamos los límites de la física, considerando la exploración del espacio exterior como algo infinito al ser humano, ahora nos centramos en ese otro infinito, el infinito del cerebro, que es como esta realidad interior infinita respecto al ser humano“, asegura Juan Ayala, director de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia.

La propuesta es hacer confluir la ciencia con las disciplinas artísticas con la certeza de que se puede abordar desde dos perspectivas el mismo fenómeno. “Al final, uno de los objetivos es convocar a la ciencia y a las distintas disciplinas artísticas a versar sobre el mismo tema y creemos que este diálogo es muy complementario”, afirma Ayala.

Se dictarán conferencias como “¿Hemos entendido mal lo que es el miedo?”, a cargo de Joseph LeDoux (viernes, 18 horas); o “Neuroprotesis: la interfaz mente-máquina”, de Richard Andersen (sábado, 12:30 horas); o la mesa de debate “El difícil problema neocientífico”, con la participación de Giacomo Rizzolatti, Richard Andersen, Ranulfo Romo, Pablo Rudomín, Hugo Hiriart y Jorge Volpi, que se desarrollará el sábado a las 19 horas.

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de ver una propuesta de distintas manifestaciones artísticas como la obra Disposición acumulada y Adaptarse a la distorsión, del coreógrafo y artista visual japonés Hiroaki Umeda, que utiliza varios patrones de ilusión óptica para desarrollar una experiencia neuronal; o la puesta en escena El difícil problema, de Tom Stoppard, bajo la dirección de Sandra Félix y con iluminación de Phillip Amand, que habla sobre la conciencia.

Destacan también dos conciertos, el acústico titulado Rock y neurociencias, con el dúo So We Are, integrado por el neurocientífico y compositor Joseph LeDoux y el vocalista Colin Dempsey (domingo, 17 horas); y el concierto a cargo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que interpretará las piezas “Prometeo. Poema de fuego”, “Atmósferas” y “Renana”, que se realizará el sábado a las 20 horas.

También destaca una mesa dedicada al físico británico Stephen Hawking; el Encuentro New Creativity. Inteligencia artificial y creatividad: futuro aumentado; un ciclo de cine con cintas como The Matrix, Ex Machina y Sunspring; así como la puesta en escena infantil Sueños bajo tierra. (El almacén de la meoria), bajo la dirección de Mariana Hartasánchez.

Habrá una feria del libro, la exposición Paisajes neuronales y una serie de talleres para niños y adultos. El encuentro contará con la participación de 30 instituciones. Consulta la programación en: http://culturaunam.mx/elaleph/.