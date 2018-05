Dificultades técnicas en Bellas Artes

La coreógrafa Tania Pérez-Salas festejará sus 25 años de trayectoria en junio con un programa conformado por tres piezas: el estreno de Religare y dos obras representativas de su repertorio, Macho Man XXI y Las aguas del olvido. Sin embargo, hace unos días, durante el anuncio oficial de la Temporada de Danza en el Palacio de Bellas Artes, la coreógrafa le aseguró a la prensa que no era seguro que bailaran Las aguas del olvido por cuestiones técnicas ya que su director técnico le advirtió que una de las piezas ocupa tierra y otra utiliza agua, y ambos elementos no pueden ser usados en la misma función. ¿Por qué hasta ahora se dieron cuenta de las dificultades técnicas?, ¿por qué el programador no lo advirtió?, ¿Bellas Artes no se presta para esos malabares? Pérez-Salas recalcó que “ojalá” las dos formen parte de la función. O ¿le explicarán al público por qué no vieron lo que pagaron?

Templos e iglesias afectados el 19-S van recuperando su esplendor

Después de ocho meses del sismo del 19 de septiembre que sacudió varios estados del país, los templos e iglesias afectadas en Cuernavaca empiezan a recuperar algo de su esplendor. Al menos aquellos recintos que no sufrieron severos daños en sus estructuras, como la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, cuya cúpula sufrió algunas cuarteaduras que ya fueron subsanadas por los arquitectos y restauradores. Morelos fue una de las entidades que registró un mayor número de inmuebles históricos afectados y aunque nos cuentan que en templos como éste de Cuernavaca ya se notan los progresos, hay otros tantos sitios, como el Palacio de Cortés en esa misma ciudad o los conventos catalogados por la UNESCO en las faldas del volcán Popocatépetl, donde el proceso de rescate se vislumbra todavía lejos.