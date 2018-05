Los representantes en temas de cultura de las coaliciones que contienden por la Presidencia de la República, Alejandra Frausto, de Juntos haremos historia; Raúl Padilla, de Por México al frente, y César Moheno de Todos por México, sostuvieron la noche de este martes un diálogo con la comunidad universitaria, en el Encuentro por la cultura, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural UNAM.

El encuentro que fue moderado por Ricardo Raphael y Rosa Beltrán y dos representantes de la comunidad estudiantil universitaria: Mariana Vega y Daniel Zuñiga, se transmitió en vivo por TVUNAM, Radio UNAM, por internet y redes sociales.

Fomento a la lectura, presupuesto, políticas culturales para la reconstrucción del tejido social, estímulos fiscales, la educación artística, empresas culturales y derechos laborales fueron algunos de los temas que se plantearon a los representantes culturales de los candidatos, con excepción del representante del candidato independiente Jaime Rodríguez.

La conversación se dividió en cuatro bloques, en el primero se plantearon preguntas generales, en el segundo se les solicitó que explicaran cómo llevarían a cabo sus propuestas, en el tercero los estudiantes plantearon sus cuestionamientos y en el último la comunidad cultural universitaria plantearon sus preguntas.

En su primera intervención Alejandra Frausto explicó que la cultura es un derecho humano, por lo tanto dijo que tejerá una política cultural de la mano de quienes, de llegar a la presidencia, ocuparán las secretaría de Gobernación, Economía, Turismo y Educación Pública.

Por su parte, César Moheno, quien se unió a la campaña de José Antonio Meade el pasado 14 de mayo, indicó que las políticas culturales no deben hacerse a partir de ocurrencias sino de ideas.

Además, aprovechó su primera intervención para asegurar que una de las primeras acciones que llevarán a cabo de llegar a la presidencia, será la atención del patrimonio dañado tras los sismos del pasado mes de septiembre porque aseguró que se trata de una “emergencia”.

“Desde el 2 de julio aprovecharemos la capacidad de gestión de José Antonio Meade para que sin demora se haga el pago de los seguros de todos los daños; respetando los talentos del INAH vamos a sumar las capacidades de los colegios de arquitectos, de las universidades públicas de los estados, de la Facultad de Arquitectura y del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM”, dijo. Para el que se necesitan 15 mil millones de pesos, de los cuales el 80% se

destinará a la población que participará activamente en este proceso.

Raúl Padilla lamentó que la cultura no es una política central del Estado mexicano y, de llegar al gobierno, pondrán énfasis en las bellas artes y en todos los ámbitos como las culturas populares, las artesanías y la gastronomía.

Funcionarios culturales como Mario Espinosa, Guadalupe Nettel, Benito Taibo, Evoé Sotelo y Jorge Volpi, fueron parte del público que asistió a la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario en donde se desarrolló el encuentro.

Entre las propuestas que destacó Moheno fue promover la educación artística entre los estudiantes de educación básica y media superior, así como desarrollar políticas que permitan, entre otras cosas, que los niños y jóvenes visiten los museos.

Padilla también planteó la educación artística como una de las propuestas de la coalición Por México a frente. “Se tienen que formar profesores en educación artística o deben ser artistas los que den cursos de iniciación”, dijo.

Frastro aseguró que impondrá políticas de inclusión y establecerá programas culturales que la promuevan. “No se trata sólo de ser audiencia, sino también de que se conviertan en actores culturales capaces de transformar su realidad. No podemos pensar en una política pública que no de plena garantía a la comunidad a la que se debe”, indicó.

Al término del encuentro que duró poco más de dos horas, Jorge Volpi, titular de Difusión Cultural UNAM, celebró el ejercicio “inédito”. “Fuera de los debates organizados por el INE, este es el primer debate televisivo. Fue un ejercicio democrático espléndido que contribuirá al debate de una área tan importante para el país como es la cultura. Creo que hubo más coincidencias que divergencias”, indicó.

El director de escena Mario Espinosa también celebró que hayan podido confrontar sus ideas y hayan respondido a las cuestionamientos de los universitarios. “Me quedo con varias propuestas, me gusta que hayan hablado de un trabajo con la comunidad, que se entienda que la actividad en el campo de la cultura tiene que ver con toda la sociedad y no sólo con los artistas. También me pareció fundamental que hayan dado importancia a la educación artística”, indicó.

ml