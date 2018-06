Tras los conciertos que ofrecerá en México en el Palacio de Bellas Artes y hacer una escala en tres ciudades de Sudamérica, la pianista Daniela Liebman viajará a Europa para perfeccionar su estilo y técnica.

La joven, a quien la revista “Forbes” incluyó en su lista de las 100 mujeres más poderosas de México en 2017, ofreció detalles de las presentaciones que tendrá el 8 y 10 de junio en el “Palacio de Mármol” al lado de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), como parte de su programa número 13.

“En junio haré un ‘tour’ por Sudamérica, tocando el 15 en Ecuador; el 23 en Chile, y 28, 29 y 30 en Brasil. Luego me iré a Polonia a estudiar unas semanas. Tengo 15 años y aún no conozco a muchos compositores. El seguir estudiando me da la oportunidad de tomarme un espacio para poderme sumergir en las piezas, así como en los compositores para tener mi propio estilo.

“Trato de forjar una interpretación que sea lo mejor posible y haciéndolo con maestros que crecieron en un lugar donde vivió Chopin y otros creadores más que se ven como dioses, es una experiencia especial”, dijo.

Obras de Felix Mendelssohn y Hector Berlioz integran el programa que estará a cargo del director huésped Pablo González. De esta forma se escucharán obras como “Concierto para piano núm. 1 en sol menor, op. 25”, de Mendelssohn, y la obertura de “Carnaval romano” y “La sinfonía fantástica op. 14”, ambas de Berlioz.

“Se trata de un programa contrastante y estructurado en torno a la figura de Berlioz y Mendelssonh, figura como un gran contraste por su música, porque ambos fueron grandes genios muy precoces que hicieron de su genialidad un camino muy diferente.

“Mientras Mendelssohn encontró una voz propia, lo suyo fue una evolución natural, en la misma dirección; mientras que Berlioz fue lo contrario, tomo lo que la historia de la música tomó y dio un paso en otra dirección”, señaló González.

“Me siento muy afortunada, honrada y emocionada de tener la oportunidad de estar por tercera vez en Bellas Artes, al lado de la Sinfónica que es una orquesta reconocida a nivel nacional e internacional. Será una experiencia verdaderamente única”, dijo.

Liebman, quien a su corta edad ha tocado al lado de más de 20 orquestas en cuatro continentes, cuenta que los retos que enfrenta como pianista es desarrollarse de manera profesional.

“Ahora estoy tratando de tocar repertorio y desarrollarme como músico, porque es en esta etapa en la que te descubres mucho como persona y como profesional. Los retos son ahora tratar de encontrar formas completamente de tomar una pieza y hacerla tuya, ponerle tu sello y hacerle caso a todo lo que el compositor ha escrito y todo ello combinado en el escenario.

“Lo que más me cuesta trabajo es que soy muy perfeccionista, desde la calidad del sonido, el canto, los cambios de compositor, todo es importante, tener de manera correcta, el estilo de la pieza y compositor”, concluyó.

akc