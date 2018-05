Chuck Pahlaniuk, autor de El club de la lucha, atraviesa tiempos difíciles luego que su agente literario fuera arrestado por malversación de fondos.

El escritor dijo que está “cerca de la quiebra” luego de la detención de Darin Webb, contador de Donadio and Olson en Nueva York, quien habría malversado 3.4 millones de dólares la compañía.

Donadio and Olson también representaba los derechos de El Padrino, de Mario Puzo, y el escritor Studs Terkel, informó The New York Post.

De acuerdo con The Guardian, Webb confesó en entrevistas de video haber preparado cada mes reportes financieros y haber enviado correos electrónicos que conteían representaciones falsas y fraudulentas.

Palahniuk dijo que sus ingresos cayeron durante muchos años y culpó a varios factores, tales como la piratería y los problemas consu editor por la disminición de las ganancias.

Aseguró que el goteo de sus ingresos se detuvo y los pagos por títulos como El club de la lucha 2 nunca parecían llegar.

El escritor dijo a través de su sitio web que todas las regalías y dinero por adelantado que había acumulado en su cuenta en Nueva York o se habían retrasado en algún lugar de su cuenta o se habían esfumado.

Dijo que en el lado negativo, “esta cadena de eventos me deja cerca de la quiebra” y que el ser víctima de robo se siente “halagador”, pues cuando era niño una vez salió con su familia y dejaron la casa abierta.

Al preguntarle a su madre por qué, ella suspiró y dijo que no tenían nada, excepto amigos y familiares.

Por otro lado, el positivo, dijo que es increíblemente rico por los amigos y lectores que corrieron a salvarlo luego que se descubriera el crimen. Entre las bondades de la gente señala que algunos han ofrecido sus fondos para la universidad de sus hijos o hipotecar sus casas, además que su editor, W.W. Norton, absorbe enormes costos adicionales para su gira de este año, los cuales ya no podía pagar.

“No estoy loco. Tampoco estoy solo”, reconoce el escritor Chuck Palahniuk.

nrv