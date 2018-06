[email protected]

Alejandra Barrales, candidata a la jefatura de gobierno de la capital por la Coalición por la CDMX al Frente, eligió el último mes de campaña para presentar su proyecto de cultura.

En su Plan Maestro de Ciudad, dice, la cultura ocupa un lugar sustancial. Sin embargo, de los tres principales candidatos en campaña, es la única que hasta ahora no ha dado a conocer sus planes para este sector en la ciudad. Desde hace semanas, Claudia Sheinbaum (Morena) y Mikel Arriola (PRI) han hecho público sus planes y visiones sobre el tema.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la ex presidenta del Partido de la Revolución Democrática (PRD) asegura que sus acciones en materia de cultura las dará a conocer esta semana. Ese proyecto en el que han colaborado promotores y miembros de la comunidad cultural, como la escritora Guadalupe Loaeza y Ana Lilia Cepeda, presidenta de la Fundación Conmemoraciones 2010 AC y ex directora del Fideicomiso del Centro Histórico, tiene dos ejes principales, adelanta vía telefónica: “Hacer de la cultura una industria de desarrollo en la ciudad” y “fomentar la cultura comunitaria” para “ganarle la batalla a la delincuencia”.

“Tenemos todo para hacerlo, hay que fortalecer la infraestructura, generar una verdadera oferta cultural que nos permita atraer turismo y crecer económicamente a partir de la cultura; un poquito más de 5% del PIB de esta ciudad viene de la cultura, eso quiere decir que hay potencial, que hay mucho por hacer”, asevera.

La candidata explica que hasta ahora ha decidido no designar a un representante o enlace para el tema, por lo que se ha optado por buscar la participación de diversos miembros del sector. “He sido cuidadosa de no hacer ese tipo de perfilamientos, sobre todo porque estamos hablando de un gobierno de coalición, donde vamos a poner por delante perfiles, ternas, pero sí tenemos a muchas personas elaborando estas propuestas, en lo que respecta a Cultura hablaría de Ana Lilia Cepeda, Guadalupe Loaeza y de otros hombres y mujeres que nos están ayudando con este tema”, dice.

“No es algo que yo haya hecho sola, hemos involucrado y escuchado a varios”, añade.

Para Barrales, una de sus propuestas principales es que la cultura en la ciudad sea un negocio atractivo, “que le apuesten a la cultura como un negocio, el teatro, el cine, la música, que lo vean realmente como una inversión, con esa posibilidad de convertirlo en una forma de vida para muchos”. Una manera de hacerlo, dice, es través de incentivos.

En la plataforma electoral de la Coalición por la CDMX al Frente, que se puede consultar en la página del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), se propone incluso crear un Programa de Coinversión Cultural para financiar proyectos culturales de las organizaciones de la sociedad civil.

Además de generar proyectos culturales, hay que promoverlos, difundirlos, para fortalecer también el turismo, plantea la candidata: “Dar incentivos es la mejor forma de motivar que se vea a la cultura como una buena inversión, la otra parte es apoyar desde el gobierno con la difusión, la promoción, con campañas, convenios que permitan el acceso para que haya mayor turismo. Me parce que esta ciudad es de las pocas en el mundo que puede hacer de la cultura un atractivo turístico enorme, tenemos esa riqueza y posibilidad”.

En la plataforma electoral propone crear corredores turísticos culturales, especialmente uno en la parte Oriente, en las delegaciones de Xochimilco, Tláhuac, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, donde ven carencias de servicios e industrias culturales. Ese corredor incluiría librerías, teatros, cineclubes, galerías, fábricas de artes y oficios, instituciones educativas y salas de conciertos. Sugiere también crear un Festival Internacional del Libro y la Lectura e implementar “acciones para darle nuevos bríos” al Festival del Centro Histórico.

“El objetivo es atraer a decenas de miles de turistas nacionales y extranjeros, y proyectar con fuerza la gran capacidad creativa de la Ciudad de México”, se lee en el documento.

El otro renglón importante, sostiene la candidata, es fomentar la cultura comunitaria, “cómo la acercamos a la ciudadanía, sobre todo en este momento de inseguridad donde hay que ganarle la batalla a la delincuencia”. Para ello, dice, la cultura debe convertirse en una opción para los niños y los jóvenes.

“Esta ciudad tiene que recuperar el manejo del presupuesto y de los espacios de la cultura, para ver cómo hacemos para que la gente sepa donde están y qué es lo que pueden encontrar ahí, cómo hacemos para que los niños practiquen el baile, la cultura, el teatro, desde pequeños, como una alternativa, y que ir a una obra de teatro no se vea como algo lejano”.

Barrales también compartió con este diario algunos de sus intereses culturales:

—Destacaba la oferta cultural de la ciudad ¿cuál es su museo favorito?

—Hay muchos. Sabes que hemos estado disputando este primer lugar como la ciudad con más museos en el mundo, a veces es París quien lanza un museo para ganar ese lugar, después nosotros lanzamos dos, son muchos, pero si tuviera que elegir uno, me quedaría con la Casa Azul.

—¿Por qué?

—Por Frida Kahlo, me parece que es una vida que inspira, que tiene mucha referencia con lo que somos mucho las mujeres de la ciudad.

—¿Y sus libros favoritos?

—Son varios, pero si tuviera que mencionar alguno, siempre me he referido a El arte de amar, de Erich Fromm. Recientemente, no diría que como favoritos, pero con los que ahora me estoy identificando por obvias razones, está el de Hillary Clinton, Qué pasó, interesante y muy reciente y como que viene mucho al caso con lo que estamos haciendo. Serían esos los que te podría enunciar.

—¿Qué le atrae de Hillary?

—Son varias cosas, pero lo que destacaría ahí tiene que ver sobre todo con la tenacidad, la persistencia que demuestra; y una cuestión interesante es lo que tiene que ver con esta condición de, que es como un golpe importante, el reconocer esa ausencia de solidaridad entre mujeres, me parece que ese es un tema interesante que ella enfrenta y lo reconoce.

—¿De teatro, cuál fue la última obra que fue a ver?

—Ahora pues he estado mucho con teatro de niños, la que me digas me la sé, pero recientemente, El Rey León.

—¿Le gusta el teatro musical entonces?

—Pues sí. Además, ahora con mi pequeña son los que más disfruto. Espero escaparme pronto para ver Los Miserables, antes de que se vaya.