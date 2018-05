TLCAN: ¿en el atolladero?

Nos dicen que todo lleva a pensar que la cosa es calmada en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), luego de tres semanas en las que día y noche los ministros de comercio y jefes de equipos negociadores estuvieron trabajando en Washington. Como no se lograron mover las posiciones en ese lapso, los funcionarios retomaron sus agendas y todo parece indicar que habrá un reencuentro en París, Francia, al que asistirá el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, el representante comercial de ese país, Robert Lighthizer, y el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. No crea que hay mucha posibilidad de destrabar el asunto, pero al menos se verán las caras, luego de dos semanas de no hacerlo, pues es que desde el 11 de mayo se suspendieron los encuentros ministeriales de Guajardo y Lighthizer con la canciller canadiense, Chrystia Freeland.

Más vigilancia en sucursales

Cada vez son más las voces que piden reforzar la vigilancia en las sucursales bancarias ante los robos a cuentahabientes, que han repuntado en la CDMX. No explican que el ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, en conjunto con la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, habían trabajado en el tema e incluso lograron reducir los asaltos; sin embargo, en los últimos meses acudir al banco, principalmente a los cajeros automáticos, se ha convertido en un verdadero riesgo para los clientes de la banca en diversas zonas. Los cada vez más frecuentes asaltos han puesto sobre la mesa la posibilidad de diseñar una estrategia renovada, ante las nuevas formas de robo a los usuarios. Nos cuentan, por ejemplo, que no se descarta que haya trabajadores bancarios coludidos con delincuentes. Así, el nuevo jefe de gobierno, José Ramón Amieva, tiene un reto importante para preservar la confianza en las operaciones bancarias tradicionales, nos comentan.

Espaldarazo completo

Resulta que Colombia no sólo recibió el respaldo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que tiene como secretario general al mexicano José Ángel Gurría, sino también de otros organismos internacionales. Al mismo tiempo que fue aceptado por el club de los países ricos, también logró un acuerdo para ser el primer socio global latinoamericano de la alianza militar con la Organización del Atlántico Norte (OTAN), cooperación que se venía gestando desde 2013. Además, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificó el acuerdo sucesivo por dos años para Colombia para mantener la Línea de Crédito Flexible (FCL), cuyo monto aumentó de 11 mil 350 millones de dólares a 11 mil 400 millones de dólares, que serán de carácter precautorio. Nos dicen que ahora sólo Colombia y México son los únicos países que cuentan con este seguro muy necesario, si se toma en cuenta que estarán pasando por un cambio de gobierno este año.

Venta de medicinas, al alza

La Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (Unefarm), que dirige Juvenal Becerra, estima cerrar 2018 con un crecimiento de 4% en el número de establecimientos, y este año se trabaja para la apertura de 240 nuevos puntos de venta, lo cual representa una recuperación del sector frente a años anteriores, nos dicen. Hace unos días, en el Décimo Congreso Nacional Farmacéutico de la Unefarm, los empresarios de esta industria resaltaron el valor actual del mercado en cerca de 185 mil millones de pesos anuales y se estima que en los próximos cuatro años este sector crecerá 30%, por lo que para 2022 su valor puede superar 240 mil millones de pesos, nos comentan. De acuerdo con los expertos del sector, la venta de genéricos es uno de los impulsores del mercado nacional y se prevé que el dinamismo continúe en los próximos años.