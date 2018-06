Cada vez que comienza un año, todos tenemos distintos propósitos que queremos cumplir a lo largo de los 12 meses venideros. Algunos ponen como meta adelgazar, dejar de fumar, retomar una práctica vieja o animarse a desarrollar una nueva actividad, pero muchos de estos objetivos también tienen que ver con la economía personal.

Desde planes para realizar un viaje o emprender un negocio, e incluso comprar una casa, siempre tenemos pensado que este año será el bueno para realizar nuestros objetivos. Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes es que no se cumplen, o simplemente se olvidan.

Aprovechando que estamos justo a la mitad de 2018, Principal presenta una serie de recomendaciones para que no te desanimes en conseguir tu objetivo o, si ya lo has dejado, que busques retomarlo y conseguirlo.

Ajusta el plan

Este es el momento correcto para que puedas evaluar tus metas financieras y ser realista con los objetivos plantados en un inicio o mejor plantear otro que resulte mucho más posible de lograr.

No es raro que nos pongamos metas que resulten hasta cierto punto inalcanzables, mismas que pueden llegar a no cumplirse por algunos factores que no tenías en mente pero que terminan afectando tu desempeño económico.

Cuentas a la antigua

Nada mejor que tomar lápiz y papel para saber tu balance de ingresos, gastos y la cantidad de dinero que puedes destinar para aportar a lograr tu meta establecida en un principio.

Manteniendo un registro propio de tus finanzas personales te darás cuenta de cómo gastas tus recursos y en cuales cosas las destinas, además de tener un sano control de tu billetera.

Ajustar mejor que endeudar

Si tu plan no ha resultado como lo pensaste, es el mejor momento para que cambies aquellas partes que no responden o mejor darle un giro radical a este antes de que sea demasiado tarde y en lugar de obtener beneficios tengas deudas que saldar.

Es mejor aplazar la compra de ese auto, esa casa o esas vacaciones para que después tengas salud financiera y no tengas que estar apretado en tus quincenas por pagos pendientes.

Piensa a largo plazo

Uno de los errores que se suelen cometer es que se busca la inmediatez y no se considera lo que pueda venir en unos meses o incluso en un par de años. Esto con miras de mantener el estilo de vida que conservas.

No sacrifiques tu futuro por pensar en el presente, ten en cuenta que existen muchos altibajos en materia económica. Un buen punto para no salir afectado es invertir en tu Afores algo del dinero que te sobre.