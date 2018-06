Ponen queja contra Trump

Nos cuentan que la Unión Europea y Canadá se presentaron directamente ante la Organización Mundial del Comercio, dirigida por Roberto Azevêdo, para acusar la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por imponer medidas ilegales e injustificadas con sus aranceles al acero y al aluminio. En tanto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo desde el jueves que México no descarta ir ante el mismo organismo, pero primero se pondrán en marcha los mecanismos vigentes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Según el funcionario, hay una disposición que permite reclamar a EU que excluya a México sobre acciones globales y, de no hacerlo se permite, aplicar represalias comerciales. Sin embargo, nos dicen, parece que los europeos y canadienses se adelantaron a hacer la tarea, pues ya publicaron sus listas de productos estadounidenses por sancionar, mientras que en el caso nacional está pendiente conocer el detalle de la respuesta, a pesar de que se dijo que los aranceles se aplicarán a partir de esta semana.

Hombre de todas las confianzas

Muchos se preguntan quién ocupará el lugar de Lorenza Martínez, tras su decisión de dejar la Dirección General de Sistemas de Pagos y Servicios Corporativos en el ‎Banco de México. La respuesta es: nadie. Nos cuentan que como parte de las modificaciones a la estructura orgánica que hizo el gobernador central, Alejandro Díaz de León, el pasado 30 de mayo, esas funciones pasaron a formar parte de la Dirección General de Operaciones de Banca Central, a cargo de Jaime Cortina. A partir de la reestructura se llama Dirección General de Operaciones y Sistemas de Pagos, que a su vez es responsable de la Oficina de Servicios Administrativos y de tres direcciones: una de operaciones nacionales e internacionales, la de sistemas de pagos y la de apoyo a las operaciones. Con ello, Díaz de León deposita toda su confianza en Cortina, un economista del ITAM con maestría en administración por la Universidad de Rochester que llegó al banco en 1992.

CNBV: financieras incumplidas

Nos cuentan que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, presidida por Bernardo González, aplicará sanciones a cuatro Sociedades Financieras de Objeto Múltiple no Reguladas, mejor conocidas como Sofom ENR, por no enviar información en tiempo y forma para el cierre de resultados correspondiente a 2017. Las castigadas son Ford Credit, Mifel, Value Arrendadora y Promotora de infraestructura registral II, las cuales no fueron consideradas para el reporte del sector al cierre del año pasado y seguramente aparecerán en el boletín de sanciones del organismo del próximo trimestre. Sin embargo, nos cuentan que por el momento no se puede consultar el detalle de las multas al sector financiero a causa de la veda electoral. Por lo pronto, la CNBV anda muy aplicada sancionando a entidades financieras del país, pues en el primer trimestre del año impuso 319 multas por un total de 102 millones de pesos, 47.3% más en comparación con el mismo periodo de 2017.



Lanzan señal de prueba

Multimedios Televisión, que ganó seis nuevos canales con la licitación IFT-6 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Gabriel Contreras, está por salir al aire en varias ciudades. Nos dicen que después de que en las pantallas de los aparatos de TV abierta el nuevo canal 6 aparecía con las tradicionales barras de colores, ahora ya se ve la imagen del grupo regiomontano, junto con música instrumental anunciando la señal de prueba con el nombre de Multimedios XHTDMX-TDT. Nos cuentan que desde hace cinco décadas, durante la época análoga, y ahora en la era digital, la empresa de televisión transmite por el Canal 12 en diversas ciudades del norte del país, pero ahora pasará al canal 6, con lo cual se espera aumentar el número de televidentes de 14 millones a 50 millones, gracias a su nueva área de cobertura.