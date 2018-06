Un reciente reporte de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), advierte que los aeropuertos privados encarecen los costos para las aerolíneas, la conectividad y la competitividad, por lo cual prescindir del financiamiento público en la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), impediría al país, capitalizar el crecimiento turístico que se experimenta en el mundo, advirtió la presidenta ejecutiva del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), Gloria Guevara.

“Por la información que recibí la semana pasada en la IATA, en Sidney, Australia, en donde se llevó a cabo la cumbre mundial de la IATA, y publicamos un informe donde viene que los aeropuertos privados encarecen los costos, la competencia y la conectividad (sic) cuando no tienen alternativas.

“La Ciudad de México no tiene competencia, es un hub y, depender solamente de inversionistas privados, lo que va a ocurrir es que van a incrementar los impuestos para las aerolíneas, costo y va a perjudicar la conectividad de México y si perjudica la conectividad de México, México no va a poder capitalizar y aprovechar este crecimiento que se está dando en el mundo del turismo”, expuso.

La ex titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) durante el sexenio del entonces presidente de la República, Felipe Calderón, ofreció una conferencia magistral en la Universidad de Quintana Roo (UQROO), en Chetumal, capital del estado, en el marco de la 7 edición del Foro de Cultura y Turismo Kultur 2018, sobre las megatendencias globales de la industria turística.

Aquí, explicó que un aeropuerto es parte fundamental de la infraestructura de un país, ya que genera inversión, empleo, bienestar para las y los habitantes de una nación y del destino turístico o ciudad en que opera.

En ese sentido, afirmó que si la obra no se lleva a cabo con recursos públicos, se pondría en riesgo el quinto lugar que se prevé, ocupe México en los próximos 10 años, como generador de empleos.

El WTTC calcula que en una década la industria genere a nivel mundial 35 millones de empleos directos y 100 millones de empleos indirectos e inducidos. En una década, China ocuparía el primer lugar como generador de empleo y México, el quinto.

“Si ese aeropuerto no se lleva a cabo con dinero público, se tiene el riesgo de que México no se encuentre en el quinto (lugar), porque no va a poder captar el potencial. Para mí es muy relevante que no se politice el tema”, dijo.

Cuestionada sobre el desempeño del hoy candidato a la presidencia de la República, por la coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, cuando fue subsecretario de Turismo, a su cargo, respondió que -personalmente- ejecutó las tareas que le fueron encomendadas, se condujo como “un profesional” y como un hombre “de valores”. “Yo contraté a Ricardo Anaya. Yo le di la oportunidad”, agregó.

La ex funcionaria consideró que su papel dentro de la administración calderonista fue positiva, al haber generado los cimientos que permiten que el país reporte cifras sobresalientes en materia turistica, ocupando un quinto lugar en el ranking mundial en número de visitantes internacionales y rechazó que fuese responsable de la salida de ese Top Ten al final de su gestión.

Al reiterar que no es “politica”, ni posee agenda politica, defendió también el Programa de Pueblos Mágicos y explicó frente a las criticas que recibió dicha. Iniciativa, que los criterios para decretar esa categoria a diferentes destinos turísticos fueron resultado de un Comité y no de una decisión personal.

Argumentó que además, cuando fue nombrada al frente de la Sectur, heredó de la administración que le antecedió, un listado de decretos de Pueblos Mágicos que ya estaban autorizados y que el Comité concretó.

“Ni un solo nombramiento lo di yo; las autorizaciones las otorgó el Comité”, sostuvo, al añadir que ese grupo de trabajo poseia mas de 70 lineamientos y estaba integrado por varias dependencias del gobierno federal.