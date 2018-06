[email protected]

Los empresarios están en su derecho de expresar opiniones y recomendaciones con respecto a la necesidad de que sus trabajadores estén informados al momento de votar; sin embargo, deben cuidar las formas y evitar la manipulación como parte de este tipo de acciones, coincidieron especialistas consultados.

“No es válida la manipulación, más allá si se trata de empresarios o no, esta es una práctica que no debe promoverse, si hay compañías que se han comportado neutrales a la luz pública y ahora lo hacen de manera más frontal y abierta, podemos interpretar que ven un riesgo de inestabilidad”, expresó María Fonseca, directora de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.

Esta semana, EL UNIVERSAL publicó que diversas empresas y empresarios han enviado cartas, realizado reuniones y exhibido videos para llamar a sus trabajadores a ejercer un voto informado, el cual conozca las propuestas de los diferentes candidatos a la Presidencia. Entre las compañías que se han pronunciado están Grupo México, Palacio de Hierro, FEMSA, Aeroméxico y Herdez.

“Creo que las empresas se tardaron mucho y en cada nivel o estrato el motivo que los mueve es diferente, pero debió hacerse con más tiempo, es necesario promover una ciudadanía informada, tenemos que estar conscientes que muchas personas no se informan antes de votar, esto favorece a la manipulación”, añadió la experta.

Federico Garza, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, explicó no existe una legislación que limite o castigue las acciones de las empresas en cuanto a invitaciones a razonar el voto, por lo cual el tema se dirige hacia un campo moral y ético.

“Más allá de legal o ilegal es un procedimiento abierto y las empresas son libres de expresarlos, ese es el punto específico y no hay ninguna restricción legal”, indicó.

Entre los empresarios que han expresado una postura política en días recientes están Germán Larrea, presidente del consejo de Grupo México; José Antonio Fernández Carbajal, presidente de Fomento Económico Mexicano (FEMSA); Héctor Hernández-Pons, presidente de Herdez, y Andrés Conesa, de Aeroméxico, entre otros.

Sin embargo, en otros casos como Palacio de Hierro, la comunicación no se dio por parte del presidente Alberto Baillères, sino de parte del propio corporativo.

“Las opiniones no se pueden dar a nombre de la empresa, sino de una persona, hay que cuidar las formas, eso es importante, la compañía en sí no es un ente político, pero el director o el dueño sí, hablar desde una posición de empresa no es correcto, la opinión debe ser siempre de las personas”, comentó Raúl Feliz, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Añadió que hay cierta ambigüedad en la presión que pueden ejercer las empresas sobre sus trabajadores, porque si bien pueden expresar sólo una recomendación, la presión de tipo sicológico puede estar presente, por esa razón sugiere cuidar las formas y no caer en otro tipo de acciones.