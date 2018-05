[email protected]

Contrario a algunos países donde emerge el proteccionismo, populismo y nacionalismo, China y Hong Kong promueven el comercio y las inversiones en otros países. Tan sólo hace dos años, ambas economías inyectaron 245 mil millones de dólares (mdd) en el mundo.

El director ejecutivo adjunto del Consejo Comercial de Hong Kong (HKTDC), Raymond Yip, dijo que “China promueve el comercio y eso debe ser bienvenido por el mundo. China está exportando al mundo y es fuente de inversiones”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, comentó que en un año, China invirtió 183 mil millones de dólares en varios países, más que los 145 mil millones de los japoneses. A lo que se le suman 62 mil mdd de Hong Kong.

Además de que China es el principal exportador de bienes y así seguirá porque le interesa promover el comercio, porque en el mundo seguirá circulando el capital, los bienes y las personas, mientras Estados Unidos cierra su economía, expuso.

Para Yip, el enfrentamiento comercial entre China y Estados Unidos no debe terminar en guerra comercial, “nadie quiere algo así”, por eso todo ha quedado en “declaraciones, diferencias y desacuerdos”, pero realmente no es un hecho la imposición de aranceles. “No estamos peleando, no hay nada impuesto”.

Yip —quien estuvo de visita por México encabezando una misión comercial de joyería, ropa y transporte, entre otros sectores— explicó que a pesar de que el gobierno estadounidense inició la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la economía mexicana es atractiva por sus 120 millones de habitantes.

A pesar de la proximidad de las elecciones en México y de la posibilidad de que haya un cambio de gobierno, el director ejecutivo adjunto del HKTDC dijo que “esperamos y creemos que la nueva administración será pronegocios”, es decir, recibirá inversiones y aceptará empleos. Además de que debe modernizar la infraestructura en el país.

Si bien los chinos e inversionistas de Hong Kong tienen proyectos en México, consideran que en la economía nacional hay sectores cerrados que pueden abrirse para atraer más capital, además de que hacen falta garantías para las inversiones.

“En Hong Kong estamos acostumbrados a tener negocios amigables”. Por lo que buscan países donde haya facilidad para que lleguen compañías y en donde las importaciones sean fáciles al no existir aranceles, detalló.

Yip expuso que China desarrolla el proyecto Belt & Road, por el cual se busca crear un bloque donde sea más fácil el flujo comercial.

Advierte que no se trata de un acuerdo y que pueden participar todos los países que lo deseen. Así que, al igual que Chile y Perú, los cuales ya se unieron, “México puede hacer lo mismo. Sólo es expresar interés de tener un programa con China”.

Expone que el proyecto es ambicioso, porque esperan que los países que participan en Belt & Road sean los que realicen la mitad de las inversiones en infraestructura que se requerirán en el mundo de aquí a 2030.

Significa que invertirán 850 mil millones de dólares de los mil 700 billones que se requerirán en el mundo de infraestructura, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos.

Dijo que como muestra de que también promueven las importaciones a China, se realizará en Shangai una feria internacional de importación y exportación de bienes finales.