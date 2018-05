Banxico y SHCP regañan a bancos

Nos cuentan que en la tradicional comida bimestral de la Asociación de Bancos de México, que preside Marcos Martínez, en la cual se invita a las principales autoridades financieras del país, tuvo como postre un fuerte regaño por parte del gobernador del banco central, Alejandro Díaz de León. Nos detallan que el funcionario reclamó a los banqueros no haber revisado sus esquemas de seguridad y de contingencia tal y como se les pidió desde febrero, pues de haber cumplido se hubiera podido mitigar el ciberataque a la conexión del SPEI y se hubiera evitado el golpe reputacional, tanto para al banco central como para la seguridad del sector financiero en México. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, no desentonó y también regañó a los principales directivos bancarios. Con estas acciones, las autoridades financieras parecen dejar toda la responsabilidad del caso en la cancha de los banqueros.

Ciberataque se mete a la agenda

Tal ha sido la preocupación por la vulnerabilidad con los ciberataques, que ahora todo mundo se subió al tema. Nos dicen que en la Agenda 2019-2024 que presentará el martes Fernando López Macari a nombre de los más de mil 600 profesionales agremiados al Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), se incluyeron tres pilares y uno de ellos es la estabilidad financiera, junto con el crecimiento económico y el desarrollo social. El análisis surge ante la carencia de sustento técnico de las propuestas de los candidatos a la Presidencia, y nos cuentan que tiene como objetivo contribuir a la conversación pública y avanzar en el desarrollo del país. Nos dicen que el documento completo se dará a conocer en un evento que tiene preparado el IMEF para la próxima semana.

Salario echa a pelear a cúpulas

Nos dijeron que la discusión que se dio esta semana en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) enfrentó a los distintos organismos del sector empresarial. Mientras la Confederación Patronal (Coparmex), presidida por Gustavo de Hoyos, argumentó que hay condiciones suficientes para aumentar el salario mínimo de 88.36 a 98.15 pesos diarios, del otro lado del ring estuvo no solamente el gobierno federal, para argumentar lo contrario. Y es que la negativa también fue por parte de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), que preside José Manuel López Campos. Según el gremio de los comerciantes, la decisión de rechazar el aumento se tomó por unanimidad y fue en función de incrementar las percepciones afectaría más, en lugar de beneficiar. Sin embargo, durante la reunión de la Conasami del pasado lunes, la Concanaco dijo que no aceptar la propuesta no significaba cancelar la posibilidad de poderlo hacer en lo que resta del año.

Pisándole los talones a Nissan

Con apenas tres años en el mercado mexicano, la coreana KIA ya logró colocarse en el quinto lugar en ventas en el país, rebasando a Ford, Fiat Chrysler y Honda, todas con más años en el mercado. La meta de Horacio Chávez, director general de la compañía, es mantener uno de sus modelos entre los cinco más vendidos de cada segmento, y ahí la llevan. Nos cuentan que el nuevo reto de KIA es rebasar al Sentra de Nissan con el nuevo Forte, mismo que comenzará a venderse en agosto. En el segmento de autos compactos el número uno en ventas por muchos años es Jetta, y le sigue Sentra de Nissan, con una plataforma que va de salida. Con ese antecedente, KIA quiere aprovechar para que en 2019 el Forte sea el segundo lugar en ventas del segmento. La automotriz coreana es de las pocas que tuvo un alza en ventas este año, con un crecimiento de 17% de enero a abril, mientras que el mercado ha caído en 9.4%. La compañía prevé vender este año 100 mil vehículos en México.