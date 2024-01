Zedillo es representante de la oligarquía: AMLO

Ciudad de México.- Tras declaraciones del ex Presidente Ernesto Zedillo sobre el término 'neoliberales', el Mandatario Andrés Manuel López Obrador lo calificó como representante de la oligarquía.

"Él tiene derecho a expresarse y a defender lo que piensa, nada más, como se sabe, pensamos distinto, para él el neoliberalismo es un modelo viable, para mí no, el neoliberalismo es para nosotros neoporfirismo y es proteger a las minorías que, por cierto, también de manera lógica, lo siguen apoyando a él, lo reconocen, seguramente fueron los que lo invitaron", expresó en conferencia mañanera.

"Como no lo van a apoyar si les entregó bienes del pueblo, de la nación, si los rescató en plena crisis, él es un representante de la oligarquía, pero piensa él que eso es lo que funciona, es su convicción, lo e nosotros, según él y muchos otros, es populismo, paternalismo, porque lo que se le da a los pobres, le llaman así, paternalismo, populismo y lo que se les da a los de arriba ellos le llaman fomento o rescate".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo negó que los gobiernos de izquierda sean un retroceso y reprochó que Zedillo gobernó "para los de arriba".

"No coincidimos porque, por ejemplo, cuando él estuvo de Presidente, yo sostengo que no hubo democracia, fíjense cómo tenemos posturas y son proyectos opuestos y ¿porqué sostengo que no había democracia? Porque democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo y él no gobernó para el pueblo, él gobernó para los de arriba y eso según la versión aristotélica, se llama oligarquía, con fachada de democracia", criticó.

Ayer, durante la ponencia que dictó en un foro privado de Actinver, el ex Presidente Ernesto Zedillo aseguró que cada que los políticos no entienden algunas cosas y quieren insultar a alguien utilizan el término "neoliberales".

"A mí me parece que hay que ser considerablemente más reflexivo, no hacer simplemente referencia a las grandes etiquetas por ejemplo la economía de mercado, o el capitalismo, o el neoliberalismo. (El neoliberalismo) es un término muy popular, cada vez que algún político que no entiende algunas cosas y quiere insultar a alguien, le dice neoliberal.

"Porque yo soy, desde niño, me declaré liberal, soy un liberal, decimonónico, clásico, tradicional", afirmó Zedillo.