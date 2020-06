Yo ordené liberación de Ovidio: AMLO

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que él mismo ordenó la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, cuando lo detuvo el Ejército en Culiacán, en octubre del año pasado.

Al hablar de las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos, López Obrador informó que conversó con Donald Trump del tema y que la decisión la tomó porque civiles iban a perder la vida si no se detenía el operativo.

“Hay relaciones de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble, el que da el ejemplo es el presidente Donald Trump”, afirmó.

“En dos o tres asuntos, cuando hemos hablado de temas delicados, es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectará a civiles porque iban a perder la vida, si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejar en libertad a este presunto delincuente”.

Al darse el operativo que concluyó en la liberación del presunto criminal, el presidente López Obrador había dicho que la decisión la tomaron en el Gabinete de Seguridad y que él la había respaldado.

“No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Ellos tomaron esa decisión y yo la respaldé”, dijo al día siguiente.

Consideran el acto una ‘cobardía’

El senador independiente Emilio Álvarez Icaza consideró un acto de cobardía que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya ocultado que ordenó la liberación de Ovidio Guzmán.

“En realidad es una tardía confesión y creo que tuvo poco valor civil para decirlo en su momento. En su momento lo ocultó, le escurrió la responsabilidad a sus colaboradores”, dijo.

“Creo que denota un gobernante que no es solidario con su equipo y que, en mi opinión, es la manifestación expresa del fracaso de la política de seguridad. El culiacanazo es un antes y después de su Gobierno. Y si él cree que va a recuperar la confianza perdida por ese hecho, se equivoca”.

Para el legislador, López Obrador tuvo que haber aceptado en su momento que él ordeno la liberación.

“Hay mucho reclamo por el trato excepcional que ha dado a ‘El Chapo’ (Joaquín Guzmán Loera) y su familia. Entonces, para mí, claro que es un acto de cobardía no haberlo dicho en su momento”, expresó.

“Tenía que haberlo dicho en su momento. Claramente va a decir que había un bien superior, que lo hizo para evitar un baño de sangre, pero en todo caso, él es el responsable, porque ellos hicieron el operativo (para detener a Ovidio), pero les salió mal y los derrotaron”.