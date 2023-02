'Yo hice una pregunta', dice abogado sobre sobornos a AMLO

Nueva York.- Cesar De Castro, defensor de Genaro García Luna en Estados Unidos, dijo que él sólo hizo una pregunta a un testigo sobre lo que éste había declarado previamente, en el sentido de que había entregado siete millones de dólares para la campaña presidencial de 2006 de Andrés Manuel López Obrador.

El litigante fue abordado ayer por reporteros y seguidores del mandatario mexicano al salir de la corte federal de Brooklyn, Nueva York, y le preguntaron sobre lo había declarado el presidente, quien lo acusó de ser un "abogado falsario, calumniador, chueco" por intentar implicarlo con un narcotraficante.

¿Algún comentario de lo que dijo el presidente López Obrador? le lanzaron al defensor, quien no detuvo su marcha hacia una estación del Metro.

"No comentaré nada sobre el presidente de México, ni del presidente de ningún otro país", dijo De Castro en un primer momento.

Sin embargo, ante la insistencia de quienes lo rodearon, el abogado sostuvo que él solo formuló una pregunta de lo que el testigo, en este caso Jesús Reynaldo Zambada García, "El Rey", había declarado.

"Yo hice una pregunta a un testigo acerca de lo que él había dicho. Entonces, eso es lo que ustedes escucharon", sostuvo.

Esta mañana, López Obrador volvió a hablar del tema en su conferencia de Palacio Nacional y anunció que está analizando presentar una demanda por daño moral en Estados Unidos en contra del litigante.

El martes, durante el juicio que se le sigue a García Luna por narcotráfico, De Castro le preguntó a "El Rey" Zambada por qué no recordaba que en 2013 había dicho a los fiscales estadounidenses que había entregado siete millones de dólares para la campaña electoral del hoy Presidente de México.

Zambada García dijo que no, que él no había declarado eso, pero que sí había entregado dinero a Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y que "era dinero para una campaña".

Ante la reticencia del capo a hablar del tema, De Castro tomó unos papeles para mostrar la declaración de 2013, sin embargo, la fiscal Saritha Komatireddy objetó la intención del litigante, por lo que el juez Brian Cogan llamó a las partes y el defensor de García Luna ya no insistió en el tema.

Durante el primer día de su comparecencia, Zambada García aseguró que entregó tres millones de dólares a Regino debido a que tenía la expectativa de que se convirtiera en Secretario de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México.

Regino llegó a la SSP capitalina en abril de 2002 invitado por Marcelo Ebrard, quien había sido designado titular de la dependencia por López Obrador.

Dentro de la Secretaría ocupó los cargos de director general de Asuntos Internos, subsecretario de Apoyo Institucional y Policías Complementarias, y, posteriormente subsecretario de Seguridad Pública.