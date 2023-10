Ya vienen gimnastas mexicanas de regreso al país

Ciudad de México.- Las gimnastas mexicanas ya salieron de Israel con destino a México en los aviones militares que envió el Gobierno Mexicano luego de haber permanecido en el Medio Oriente en un campamento de preparación a los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Adirem Tejeda, Dalia Alcocer, Kimberly Salazar, Sofía Flores y Julia Gutiérrez son las cinco integrantes de la Selección Mexicana que estaban en Israel junto a la entrenadora Blajaith Aguilar, cuatro de ellas forman parte del ejército como atletas militares.

Sedena confirmó a este medio que arribarán mañana aproximadamente a las 17:00 horas en la BAM No. 1 de Santa Lucía, a un lado del AIFA.

"Me siento más tranquila tenía mucho miedo y ellas creo que no sabían realmente lo que pasaba porque estaban tan concentradas en su entrenamiento que no dimensionaban lo que pasaba a su alrededor", comentó vía telefónica Liz López, mamá de una de las gimnastas mexicanas.

El equipo competirá en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 del 1 al 4 de noviembre. Este mismo equipo arrasó con medallas en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

Al menos 140 mexicanos fueron repatriados de Israel en un avión de la Fuerza Aérea (FAM) por el conflicto armado que existe en ese país que combate contra el grupo islamista radical Hamas. Los connacionales partieron desde el Aeropuerto Ben Gurión a las 11:48 horas, tiempo local, con destino a territorio mexicano.