Ya tenían resultados antes de conteo, acusa Ebrard

Ciudad de México.- Marcelo Ebrard denunció que en Morena ya se tenían los resultados de las encuestas antes de que se realizara el conteo de votos encabezado por el dirigente Mario Delgado, al advertir que no puede guardar silencio ni doblegarse ante un proceso irregular para definir al coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Advirtió que a Morena solo le queda tomar el camino correcto de corregir u optar por el cinismo, ignorando todas las irregularidades.

"Me decían hace unos días 'oiga, pero eso es una traición, cuestionar el proceso'. Le digo: traición es guardar silencio y traicionar los principios que tenemos, eso es traición, callarse la boca.

"Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta antes del conteo. Ya los tenían. Eso no se vale. Eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte, todas nuestras esperanzas y las del pueblo, nos trasciende", denunció Ebrard en la firma de la asociación "El Camino de México" para la Ciudad de México.

Señaló que hay que tener valor para denunciar lo sucedido, porque el silencio lleva a que en poco tiempo se vea de nuevo el cinismo y corrupción.

"No queremos que las gobernadoras o los gobernadores determinen quiénes son los candidatos a diputados, alcaldes. No queremos que haya torrentes de dinero que no sabemos cuál es el origen. No queremos cinismo. Es lo que hemos rechazado, eso puede hundir a nuestro país", sostuvo.

Expuso que él ya tiene definida su ruta y que seguirá siendo buscar la candidatura Presidencial.

Aseguró que representa un movimiento que el pueblo de México respalda, que en la calle le dicen que no ceda, que no se doble, que siga adelante, que la gente lo apoya.

Ebrard consideró que en Morena le están apostando al olvido.

"Se van a equivocar, porque no se nos va a olvidar.

"Yo me comprometí con ustedes al luchar por la candidatura a la Presidencia de la República y no verán a Marcelo Ebrard participar en ninguna otra cosa que no sea la candidatura a la Presidencia de la República", manifestó sobre el camino que seguirá.

En cambio, dijo, Morena está en la encrucijada sobre si va a aceptar prácticas fraudulentas para definir su primera sucesión presidencial, a lo cual, advirtió, ya no habrá vuelta atrás.

Remarcó que el partido tiene un mes para resolver la queja de irregularidades en el proceso interno.

Aseguró que no podrán hacerse de la vista gorda ni batear una resolución en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

"Quieren batear el tema, no se va a poder, lo tienen que resolver este mes. Ya no hay tiempo, lo tienen que resolver y tienen que decir qué camino van a tomar: el cinismo o la congruencia con los documentos básicos de Morena, punto. Nosotros vamos, insisto, por la Presidencia de México", declaró en la Plaza del Bolero "Armando Manzanero", en el centro de Tlalpan, a donde acudieron más de 300 personas para adherirse a la asociación.

En la firma de la asociación "El Camino de México" en la Ciudad de México, el ex canciller presentó un video con varios testimonios de morenistas que denuncian cómo se usaron los programas sociales para apoyar a Claudia Sheinbaum, las irregularidades en el levantamiento de las encuestas, el uso de recursos públicos, la forma en que obligaban a los Servidores de la Nación a llevar acarrear gente a eventos y participación de gobernadores.

Cuando se mostraron imágenes de Claudia Sheinbaum, los asistentes la abuchearon y gritaron "fraude".

"Lo pueden volver la práctica oficial de Morena ya para siempre o bien se dice 'estas cosas no se pueden permitir', se toma una decisión y se corrige.

"Es un camino o el otro, lo tienen que resolver. Nosotros estamos defendiendo eso, en todos medios, en todo el país", advirtió.

Explicó que sigue en la manifestación de su inconformidad porque también representa a las personas que lo apoyaron.

Frente a las irregularidades del proceso, aseguró que el presidente López Obrador estaría con él.

"Si esto le hubieran hecho a Andrés Manuel López Obrador, hoy aquí con nosotros estuviera. No lo puede decir, pero él piensa como nosotros pensamos.

"No vamos a aceptar el regreso de la escuela del cinismo", afirmó y la gente coreó con un "no".

Afirmó que seguirá en la organización de la asociación, a lo que tienen derecho.

Ebrard fue festejado con mariachis y pastel, porque el próximo martes es su cumpleaños número 64.