Ya quedó todo preparado para 2024.- AMLO

Estado de México.- A un año de que concluya su mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en el Estado de México que "ya quedó todo preparado" para 2024 y enlistó las obras y acciones que realizará en la entidad antes de irse.

"Decirles que tengan confianza porque ya quedó todo preparado (para 2024), es bueno el relevo generacional, no va a haber ningún problema, no van a haber desviaciones, va a continuar la transformación, va a seguir adelante el movimiento.

"Yo no puedo seguir porque no lo permite la Constitución, pero además soy partidario del lema maderista: sufragio efectivo, no reelección. Y no voy a estar, después que termine, ni de jefe máximo, ni de guía moral, ni de caudillo, mucho menos de cacique. Ya termino mi ciclo, me retiro porque también no hay que tenerle mucho cariño, no hay que tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero", dijo durante su discurso emitido a población de Valle de Chalco reunida en las de Fútbol del Deportivo Luis Donaldo Colosio.

En su tercer día de gira por el Estado de México, el Presidente además anunció que el 24 de febrero de 2024 inaugurará el Trolebús que va de Ixtapaluca a Valle de Chalco y hasta Santa Marta, el cual ya está construyéndose.

"Antes de que yo termine el Gobierno lo vamos a inaugurar, el Trolebús. Es una inversión de 10 mil 500 millones de pesos y se está haciendo con participación del Gobierno del Estado de México y con participación del Gobierno federal. Va a conectarse con el Metro de la Ciudad de México y va a ser administrado también por el Sistema de Transporte del Metro, porque se va a unir a todo lo que es el Metro de la Ciudad de México. Hoy la voy a supervisar, voy a ir a revisar lo que están trabajando".

Dijo que desde el 2019 se apoyaba a personas con discapacidad con una pensión, pero hasta 29 años, y las personas con discapacidad de 29 a 65 años no recibían ningún apoyo.

"Hablé con la maestra Delfina (Gómez) y llegamos al acuerdo, va a aportar el Gobierno del Estado de México 50 por ciento, nosotros vamos a aportar desde la Federación otro 50 por ciento y ya en el Estado de México ya todos los discapacitados de todas las edades, van a tener pensión".

Además, afirmó que la pensión de adultos mayores registrará un incremento de 25 por ciento para enero de 2024 y que igualmente habrá un aumento del salario mínimo.

Aseguró que las becas para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, que son de 6 mil 274 igual que en Chimalhuacán, aumentarán al doble en Valle de Chalco.

Señaló que el País no debe dar marcha atrás a la transformación.

"Ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso, porque hicieron mucho daño estos políticos corruptos, neoliberales, neoporfiristas, no van a regresar por sus fueros, se acabó la robadera".