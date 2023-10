Ya estoy siendo espiada todos los días.- Xóchitl

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, desestimó el riesgo de que pueda ser espiada por la custodia militar que a partir del miércoles la protegerá por primera vez durante un traslado carretero.

"Ya me espían", arguyó en entrevista después de sostener un desayuno con empresarias de la Coparmex CDMX.

"Ya estoy siendo espiada todos los días, (pero) mi celular ni siquiera lo cambio, no tiene caso. Van a agarrar el nuevo celular. Voy a Nayarit con ellos (los militares), porque voy por carretera de Guadalajara a Nayarit, llego en la noche y es un poco peligroso. Y sí creo que sí es importante ser responsable, este fue un ofrecimiento del Presidente que hiciera el General Secretario".

La senadora panista explicó que una célula de 12 militares la cuidará.

"No estamos hablando de un aparato de seguridad impresionante", aclaró.

¿Le quita el sueño la posibilidad de que sea espiada?, se le preguntó.

"No me quita el sueño porque no hago nada indebido", respondió.

La custodia militar de Xóchitl Gálvez y de Claudia Sheinbaum fue un ofrecimiento del Presidente de la República que las dos aspirantes aceptaron hace dos semanas.

En su edición del domingo, REFORMA informó que Xóchitl será protegida en ocho plazas: Sinaloa, Chiapas, Zacatecas, Tamaulipas, Sonora, Baja California, Michoacán y Jalisco.