Ya chole con divisiones en estados: AMLO

Cedral— De gira por San Luis Potosí, Andrés Manuel López Obrador dijo que "ya chole" con las divisiones y con los pleitos que promovió en campaña.

Luego de que durante la presentación del Programa de Canasta Básica de alimentos, la población le silbó al Gobernador de San Luis Potosí, el priista Juan Manuel Carreras, el Presidente salió en su defensa al dar su discurso.

"No le hace que haya quienes puedan mostrar inconformidad, somos libres, pero yo sí quiero decir que he recibido apoyo, respaldo del Gobernador de San Luis Potosí, de Juan Manuel Carreras López, y aprovecho para decirles que tenemos que unirnos, ya pasó la campaña", indicó.

La población le reclamaba al Gobernador el poco apoyo para las victimas de la violencia en incluso de tener nexos con quienes roban combustible, pero Lopez Obrador pidió unidad en torno al País.

"Es México, el pueblo de México. Y en eso tenemos que unirnos y, con todo respeto, hacer a un lado la politiquería, lo que se llama coloquialmente 'la grilla'", indicó.

El Presidente también se refirió a la situación de su superdelegado en el Estado, Gabino Morales Mendoza, a quien la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena le acaba de suspender durante seis meses sus derechos partidistas, debido al despido injustificado de dos cargos partidistas con "mofas" y un "lenguaje sexista".

"Ahora que llegué al Aeropuerto de San Luis Potosí, bajando del avión, los periodistas pidiéndome que yo respondiera que qué íbamos a hacer con Gabino. Imagínense. ¿Qué les contesté? Yo no vengo a eso, con todo respeto. ¿Por qué?", dijo.

"Por qué todo es intriga, todo es pleito, divisiones. Ya, como dicen los jóvenes, ya chole con eso. ¿Nos vamos a unir sí o no?", dijo a un público que siguió gritando que no y protestando contra el Gobernador.

Insistió en practicar el amor al prójimo, respeto a la patria y evitar mal informar al pueblo.