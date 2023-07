Y un año después AMLO pide bajar espectaculares

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió finalmente a sus “corcholatas” no usar y retirar los cientos de espectaculares en los que se promueve su imagen en busca de la candidatura presidencial de Morena y sus aliados.

Un año después de las acusaciones de derroche en ese tipo de publicidad, el mandatario dijo ayer desde su conferencia de prensa mañanera que esa estrategia ya no funciona para posicionarse entre la población.

PUBLICIDAD

“Ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González”, pidió.

“No sé si los estén contratando, pero si lo están haciendo no estarían actuando correctamente. Ellos lo deciden, pero ya nada de eso sirve. Si fuese por espectaculares, ya hubiese levantado Xóchitl”, agregó López Obrador.

El lunes, el senador Ricardo Monreal, uno de los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial, reveló que sólo desde que inició el período de recorridos por el país ha contabilizado 915 espectaculares de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

Monreal es el único que se ha manifestado abiertamente por retirarlos, al acusar que el derroche en su colocación contradice la política de austeridad que pregona Morena.

Ayer mismo, Leonel Godoy, coordinador de los recorridos de Adán Augusto López, propuso una mesa de trabajo entre Morena y las “corcholatas” para revisar el tema de los espectaculares, aunque rechazó que se estén pagando cantidades “estratosféricas”.