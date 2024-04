Xóchitl quiere que INE le haga la campaña, señala Delgado

Ciudad de México.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, cuestionó la visita que hizo ayer la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, al Instituto Nacional Electoral (INE) al afirmar que busca que el organismo le haga la campaña.

"Queremos denunciar que la candidata del PRI y sus secuaces fueron ayer al INE. Ahora la candidata del PRI y del PAN quiere que el Instituto le haga su campaña", indicó en un posicionamiento.

La abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD) demandó la intervención del INE para suspender las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, al advertir que le resta equidad a la contienda.

Al respecto, Delgado aseguró que se trata de una artimaña política, por lo que pidió a consejeros del INE no avalarlo.

"Como 'Alito' y 'Markito' no dan dinero, está buscando cómo conseguir recursos por todos los medios posibles. Ojalá la autoridad electoral no se preste a la trampa que quieren plantear el PRI y el PAN; que ellos sean responsables de sus actos", expuso.

"Nuestra candidata (Claudia Sheinbaum) lo dijo muy bien ayer: 'fueron al instituto a arrodillarse; a pedirles que por favor el INE haga una campaña para decir que ellos no van a quitar los programas sociales'.

"Y la doctora también apuntó, con mucha agudeza, que la campaña que pide la candidata de la derecha no tiene sentido, pues ellos 'no creen en los programas sociales; ellos no creen en los derechos del pueblo de México, y ellos no creen en la pensión universal para los adultos mayores'".

Como un contragolpe, el dirigente informó que Morena propondrá al INE realizar una campaña institucional que informe el sentido del voto por parte de los partidos políticos en materia de programas sociales.

"Que la gente esté informada para que decida", comentó.

"O que el instituto haga una campaña donde diga que el pueblo de México está en contra de la corrupción".