Xóchitl no pegó, pero no nos tiramos a la hamaca: Morena

Ciudad de México.- Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró este martes que la encuesta publicada por REFORMA pone en evidencia que la candidata presidencial del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, "no pegó su chicle" con los electores.

"No crece, no pegó su chicle la candidata del PRI y del PAN sigue estancada donde mismo, desde agosto. En ocho meses no ha crecido, está igual y nuestra candidata está ya en 58 por ciento", expresó.

En conferencia, el líder morenista advirtió, sin embargo, que no deben confiarse ni "echarse en la hamaca", sino tratar de consolidar la ventaja de su candidata Claudia Sheinbaum.

"Es una buena noticia el tema de las encuestas, lo tomamos un dato más, pero nosotros seguimos con nuestro trabajo. No vamos a confiarnos, no nos vamos a tirar a la hamaca, tenemos que seguir apretando", expresó.

Reforma publicó este martes una encuesta en la que Sheinbaum puntea las preferencias electorales con un 58 por ciento, frente a 34 por ciento de Gálvez.

Por otro lado, aunque el sondeo de opinión da a Morena, el PT y el PVEM una preferencia del 56 por ciento para el Congreso, Delgado consideró que, si hoy fueran las elecciones, podrían concretar el denominado Plan C, que implica ganar la mayoría calificada en las cámaras de Diputados y Senadores, para realizar reformas a la Constitución.

"Es importante ver cómo va nuestro partido. Reforma reporta que si hoy fueran las elecciones ganaríamos el Plan C, porque, cuéntenle: 46 por ciento de Morena, más 4 por ciento y 6 por ciento de nuestros aliados, estaríamos en un 56 por ciento, lo cual nos daría la mayoría calificada", sostuvo.

"El PAN y el PRI siguen peleándose un 30, 34 por ciento, pero hay mucha consistencia entre la preferencia de nuestra candidata y también a favor del movimiento. Qué bueno que la gente está entendiendo este mensaje de qué no sólo hay que votar por Claudia, también hay que votar por los candidatos a diputados y senadores".

Para aprobar cualquier reforma a la Carta Magna es necesario el voto de las dos terceras partes del Congreso, es decir, el 67 por ciento.

Al abordar otros temas, Delgado informó que sostuvo una reunión con directivos de Meta, que se comprometieron a iniciar una investigación sobre la supuesta "guerra sucia" contra la 4T, que ha sido difundida a través de Facebook.