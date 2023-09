Xóchitl, del acoso a la demolición de casa

Después de que durante semanas ha sido blanco de críticas por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora la aspirante presidencial de Oposición, Xóchitl Gálvez, es señalada por los permisos de su residencia en la Ciudad de México.

El Comité de Morena de la CDMX exigió esta semana clausurar el conjunto habitacional donde vive Xóchitl Gálvez porque aseguró que fue construido ilegalmente y, en caso de proceder, demoler la construcción.

De inmediato, Xóchitl rechazó que la adquisición y uso de su vivienda fuesen ilegales y reclamó que Morena le ha querido destruir todo, hasta sus empresas.

"¿No se quieren llevar mi bicicleta al corralón?", ironizó en una comunicación en sus redes sociales.

Según una denuncia en video de Víctor Romo, ex delegado en Miguel Hidalgo, el inmueble no cuenta con Aviso de Terminación de Obra ni el permiso de Uso y Ocupación, por lo que no puede estar habitado.

Romo sucedió a Gálvez en el cargo de Alcalde en 2018 y no presentó en su gestión ningún reclamo legal contra el fraccionamiento donde vive la actual candidata opositora.

La construcción del inmueble, sostuvo Romo en su video, fue autorizada en 2016 durante la administración de Gálvez en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

"Es necesario que la autoridad en Miguel Hidalgo no permita que se viole la ley y clausure de inmediato el lugar, y en caso de proceder una demolición por irregularidades en la edificación, se debe de ejecutar", señaló Morena después de la difusión de la denuncia de Romo.

Gálvez aseguró que no hay irregularidades en su vivienda valuada en 9 millones 700 mil pesos.

"Lo que tengo lo he ganado producto de mi trabajo. Vivo en una colonia de clase media, no es nada extraordinario y la compré con recursos lícitos, cuando la autoridad me requiera le daré la información", dijo.

Un día después de los señalamientos, Gálvez retó a Morena a echar abajo su residencia ante la acusación de que carece de permisos de construcción.

"Los reto a que la demuelan. Estoy segura que si me tiran mi casa, millones de mexicanos me van a abrir la suya. Que se haga público dónde vivo me pone en riesgo.

"La casa está completamente dentro de la ley. Yo sólo compré, no soy la constructora, ni mucho menos; yo compré en preventa", alegó la senadora.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó las exigencias de Morena en la Ciudad de México para demoler la casa de la senadora Xóchitl Gálvez.

"Hay que buscar serenar los ánimos en general, no enrarecer la vida política. Por ejemplo, están hablando de la destrucción de la casa que se construyó, supuestamente sin papeles, sin permisos y que hay que destruir la casa de quien es representante del movimiento (Frente Amplio por México).

"No, no, no, ni quemar libros, ni utilizar la picota ni el marro para destruir nada. Y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir, nosotros padecimos mucho eso cuando estábamos en la Oposición, pues yo era 'el peligro para México'", recordó.

La noche del jueves la aspirante presidencial de Oposición pasó su primera noche fuera de su residencia, tras el escándalo desatado.