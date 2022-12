Vuelve la fe: reportan 3 millones de peregrinos en Basílica

Ciudad de México.- Alejandro Mendoza llegó ayer a la Basílica de Guadalupe con una sola convicción: hallar a su yerno.

"Porque encuéntrenos a mi yerno, como lo encuéntrenos, en cualquier circunstancia: vivo, muerto, pero que nos digan ya 'aquí lo tenemos'", narró.

El hombre, proveniente de Tizayuca, Hidalgo, se distinguía entre los asistentes por utilizar una playera con la leyenda "Javis. Porque nada es imposible para Dios".

Javier Martínez era barbacoyero. Hace tres años salió a entregar un pedido junto a su jefe, quien fue hallado muerto, pero de Javier no se sabe nada.

Desde entonces, su familia emprendió la búsqueda de "Javis", como le decían.

"Que las autoridades le den más agilidad a esto, ¿no? O que ya nos digan que no se puede, si ya de plano no se puede; pero es un martirio, es un desgaste para uno, para la familia, que no se le desea a nadie", explicó Mendoza.

Ayer, en vísperas de los festejos, los feligreses se dieron cita por primera vez o motivados por volver tras casi tres años de pandemia, en la Basílica de Guadalupe, en Gustavo A. Madero.

Regresar al templo

"Ahorita llevamos dos años sin haber visitado el Templo de la Santísima Virgen y nos da el honor, nos da el orgullo de venir a representar a nuestro barrio, a nuestro municipio y es un honor estar acá", dijo Margarito Cruz.

El hombre lideraba el grupo de peregrinos de Ahuacatlán, una zona montañosa de Puebla, y quienes danzaron el baile de "Los Negritos".

Las autoridades de la Ciudad de México estimaron que 3 millones de peregrinos llegaron a La Villa para celebrar a la Virgen de Guadalupe este fin de semana. Sólo el domingo arribaron 777 mil 977.

En tanto, el Secretario de Gobierno, Martí Batres, informó que se esperaba la llegada de hasta 10 millones de asistentes a lo largo de estos días por la celebración guadalupana.

A diferencia del 2021, cuando ya se permitió la llegada de fieles; este año si se autorizó que los asistentes pernocten en las instalaciones de la Basílica, en la Casa del Peregrino y en calles aledañas.