Vuelve CNTE a frenar reforma educativa

Ciudad de México— Por falta de quórum, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Educación de la Cámara de Diputados suspendieron la reunión en la que pretendían dictaminar la reforma educativa.

La sesión estaba programada para las 8:00 horas, pero debido a que algunos de sus integrantes llegaron tarde, no pudieron ingresar al Palacio Legislativo de San Lázaro, cuyos accesos comenzaron a ser bloqueados por maestros de la CNTE desde las 7:30.

"Se suspende la reunión de comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Educación por falta de quórum", declaró Mario Delgado, coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Naciional (Morena).

"Los diputados pudieron perfectamente entrar hasta las 8:30 de la mañana, después ya no se pudo entrar. Tenemos más de 25 diputados afuera alrededor de San Lázaro que les es imposible entrar, entonces ya se tomó la decisión de suspender esta reunión de comisiones Unidas.

Delgado comentó que también se comunicó con el Presidente de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, y también se suspende la sesión ordinaria programada para hoy.

Aunque reconoció que no ha hablado con los coordinadores del PAN y del PRI, Juan Carlos Romero Hicks y René Juárez Cisneros, respectivamente, Delgado dijo que, al parecer, diputados de esos partidos también decidieron ausentarse de la sesión, dado que consideraron que no existían condiciones para su ingreso y salida del recinto.

"Los diputados no llegaron puntuales; la cita era a las 8:00, desafortunadamente, no llegaron, no se completa el quórum, y parece ser que también hay dudas de Acción Nacional y del PRI de venir, yo no he hablado con los coordinadores parlamentarios pero, al parecer, consideraron que no había condiciones para que pudieran ingresar a la Cámara y salir", comentó.

Delgado informó que legisladores y maestros de la Sección 22 de la CNTE se reunirán hoy en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante ese encuentro, agregó, los diputados le presentarán al magisterio el proyecto de dictamen.

"A las 11:00 vamos a tener una reunión, otra vez, con la Sección 22 en la Secretaría de Educación, los acuerdos fueron muy claros, tenemos que avanzar para tener un dictamen y se hagan observaciones puntuales sobre el dictamen", expresó.

El legislador morenista pidió a los maestros que les permitan a los diputados tener un dictamen, ya que éste garantiza sus derechos laborales.

"Yo les diría a los maestros: dennos chance de tener dictamen, porque una vez que lo vean se van a sentir muy identificados con él, porque es una reforma que respeta absolutamente los derechos laborales de los maestros y nos va a permitir ponerle fin a este capítulo de agravios", expresó.

El coordinador de Morena aseguró que un acuerdo con la Sección 22 de la CNTE es que no irán al Pleno hasta que agoten la meta de diálogo con ellos. No obstante, confió en que las negociaciones se destrabarán después de la reunión en la Secretaría.

"Yo estoy muy optimista de que una vez que conozcan el dictamen, se explique en todos sus términos cuáles son las consecuencias del mismo, van a quedar satisfechos, porque es una gran oportunidad para cerrar este capítulo de agravios", expuso.