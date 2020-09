Vuelve Anaya a vida política

Tomada de video

Ciudad de México— Poco más de dos años después de las elecciones federales de 2018, el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya anunció a través de un video en redes su retorno a la política.

Tras señalar "el desastre" que prevalece en la economía, Anaya Cortés dijo que es necesario pensar en las elecciones intermedias del próximo año y, posteriormente, en las presidenciales de 2024.

"Quiero compartir contigo una decisión muy importante en mi vida: he decidido regresar de lleno a la vida pública", anunció.

Anaya, quien resultó segundo lugar en las presidenciales de 2018 con casi diez millones de votos, dijo que había pasado los últimos dos años con su familia, dando clases y reflexionado sobre el pasado, el presente y el futuro de México.

Apenas tres semanas atrás, el queretano había informado que denunciaría por daño moral al exdirector general de Pemex Emilio Lozoya después de que éste lo señalara de haber sido sobornado con una bolsa de seis millones de pesos para apoyar la reforma energética.

"Perder una elección fue un trago amargo, pero también fue una oportunidad para madurar y poner a prueba mi carácter: al final la vida es eso, caer y levantarse", confió, "sé que cometí muchos errores en la campaña, pero también tengo la convicción de que le puse todo mi corazón y mi esfuerzo".

Anaya dijo que se había alejado de la política porque pensó que era correcto darle espacio a quien había ganado la elección.

"Pero la misma elección que me llevó a alejarme, ahora me trae de regreso y eso me lleva a hablar del presente", planteó.

Frente a los enormes problemas que, advirtió, se están acumulando, lo correcto es estar presente.

"Sí señalar el desastre, pero sobre todo, participar, ayudar a remediarlo. El desastre con López Obrador es evidente en la economía, en la inseguridad, y en la corrupción que se tolera en el círculo cercano de López Obrador, y en el manejo de la pandemia", sostuvo.

"Frente a este desastre la pregunta que aparece en todas las conversaciones es qué vamos a hacer. Creo que la respuesta está en el 21 y en el 24. La primera oportunidad para enderezar el rumbo la tenemos en nueve meses, con las elecciones de 2021. Y luego en 2024, el reloj de la democracia va a volver la hora de la elección presidencial", mencionó.

El panista consideró que, para enderezar el camino, no era suficiente con estar criticando al Gobierno de aquí al 2024.

"Más que oponer, el reto es proponer. No basta con alzar la voz y con cuestionar al Presidente. Tenemos que demostrar que lo podemos hacer mejor", expresó.

Tras anunciar que presentará un libro, Anaya dijo que durante las próximas semanas presentará los 12 capítulos del texto.