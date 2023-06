Voto en Texcoco: 'Ya no hay pa'dónde hacerse'

Estado de México.- A diferencia del Grupo Texcoco -Delfina Gómez, Higinio Martínez, Horacio Duarte-, que estaba muy confiado de relevar al Grupo Atlacomulco en la Gubernatura del Estado de México, los votantes estaban más precavidos.

"Si hacen válidos todos los votos que ya compró el PRI, ellos ganan, porque ya compraron, ayer ya compraron, yo lo he visto", decía la enfermera Otilia Rosas, de 54 años, en el Jardín Central. Cuidaba a su nieto, mientras esperaba a que saliera de la casilla su hija.

"No me dejaron votar, que porque no traigo mi credencial", se quejaba su hija cuando salía.

Su mamá tampoco votó, ya que su credencial tenía dirección de Chimalhuacán. En 2018, votó por Morena y López Obrador, pero si hoy hubiera votado, decía, se lo pensaría otra vez, pues el Gobierno federal eliminó los incentivos a las enfermeras por preparación académica.

"Uno vota por uno para estar mejor y luego te va peor, ya no hay pa'dónde hacerse", acusaba.

Más de 12.6 millones de mexiquenses estaban convocados a votar. En 2017, eran 11.3 millones y votaron 5.9.

En la casilla especial, la número 4619, había unas 20 personas formadas, incluso policías municipales armados que ponían nerviosa a la representante del PRI.

"Aquí veo a policías armados y dicen que no deben entrar personas armadas, pero son policías, ¿cómo los reporto?", decía al teléfono, tapándose del ingrato sol con su tabla de apuntes.

Ximena Bustamante Cepeda, una educadora que un día antes anduvo por Papalotla, por Huexotla, por Tepetloaxtoc, dijo que vio que la elección seguía muy dividida.

"Había mucha propaganda, una casa con una, una casa con la otra, un negocio con una, un negocio con la otra", recordaba en la Alameda de Texcoco. Ahí se estrenaban las urnas electrónicas, el programa piloto para ahorrar tiempo y dinero hacia 2024.

Los votantes entregaban su credencial, recibían una tarjeta, la metían en un lector y elegían con el dedo la opción en una pantalla. Su voto se imprimía, lo miraban por seis segundos y luego caía a una urna. Era más rápido, pero algunos todavía desconfiaban.

"¿Qué tal si se descompone, se desconecta, se les va el sistema?", preguntó Ximena.

Por la mañana, el Grupo Texcoco estaba más confiado. Desde el 2000, Martínez, Duarte y Gómez han gobernado Texcoco 12 años, sin contar a los otros de su grupo. Sandra Luz Falcón, la actual Alcaldesa, entró en 2018 y fue reelecta en 2021.

Entre 2013 y 2015, cuando Delfina Gómez fue Alcaldesa, le descontó el diez por ciento al salario de 472 empleados para dárselos al grupo político de Higinio Martínez, al menos 2.2 millones llegaron a Morena. Los recibos llevaban la firma de Duarte, su secretario de entonces.

Enfrente tenían al PRI y sus 94 años ininterrumpidos de gobernadores, aunque ahora los priistas acusaban de trampas a Morena.

"El león cree que todos son de su condición, ya los conocemos, como lo dije yo, el dinosaurio anda herido, va a querer dar sus últimos coletazos", decía Duarte cuando había pasado a emitir su voto.

En 2017, la primera vez que Gómez había competido por la Gubernatura, el Grupo armó su cuarto de guerra en un edificio rentado en Texcoco. Entonces, perdieron por menos de 168 mil votos. Esta vez, que se sentían más cerca, ya tenían planeado el festejo en un hotel de Toluca.

La candidata de Morena votó a las 8:30 horas en la casilla 4631, de una secundaria a una calle de su casa. Como pudo, avanzó envuelta en un torbellino de cámaras y reporteros. "Me ponen nerviosa", dijo, dicharachera, bromista, como si ella no fuera la futura Gobernadora que los demás ya veían.

"Yo avizoro un cambio, un cambio de Gobierno, un cambio de sistema, por eso digo histórico", decía Higinio, a la salida de su casilla.

"No sé si nos dé tiempo (de venir a festejar a Texcoco), pero tendremos muchos días para festejar", agregaba.

Ricardo Espejel, un hombre encorvado de pelo blanco y 80 años, dijo que no tuvo muchos problemas con la urna electrónica. "Hay que adaptarse al cambio", dijo.

"Ahora hay opciones, antes era puro PRI", añadía y que en su vida ha visto tantas cosas. Esta elección, por ejemplo, decía, ha estado más reñida. Aunque el reparto de dádivas seguía, de un lado y del otro.

"Ahora ha estado más intenso, mucho más intenso, le han regalado a la gente cosas desde el famoso Salario Rosa todas esas cosas, y del otro lado también. Tengo una nieta, muy joven, de siete años, y dice '¡hay papá por qué no me llevaste que me dieran una playerita!', para que me entienda que hay de todos lados", comenta.