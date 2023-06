Vota Delfina Gómez en Texcoco

Ciudad de México— Delfina Gómez, candidata de Morena a la Gubernatura del Estado de México, emitió su voto en Texcoco.

La morenista acudió a la casilla 4631, ubicada en la Escuela Secundaria Oficial número 130, en el Barrio San Pedro.

Acompañada de Horacio Duarte, la candidata morenista salió de su casa para acudir a la casilla.

Temprano, a las cinco de la mañana, los seguidores de Delfina Gómez ya estaban afuera de su casa.

Barrieron el jardín y luego gritaron. "¡Maestra! ¡Maestra!", gritaba el grupo, un profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, dos estudiantes de posgrado de la Universidad de Chapingo, y a las 05:30 la candidata de Morena que hoy, en su segundo intento, puede ganar la elección a Gobernador, salió a las saludarlos. Les pidió que se fueran a dormir.

"¿Pero cómo que a dormir? Aquí estamos, aquí estaremos al pie del cañón. Desde que era candidata a Alcaldesa, ya estábamos aquí en el mitote", decía Verónica Ortiz.

Gómez había salido con una sudadera gris, su pijama, todavía con el sueño en el párpado y volvió a entrar. A las 08:00 planeaba ir a votar, a una cuadra de su casa, en la escuela secundaria 130, en la casilla número 4631, frente a la parada de camiones en que se iba a la Cámara de Diputados.

"La veíamos comiendo pozole, en la barbacoa, haciendo compras, nunca ha sido una persona de la élite", decía el profesor Luis Dávila. Aunque la primera vez que la vio, dijo, fue en el Centro Escolar Nezahualcóyotl donde la candidata fue directora.

A diferencia de otras candidaturas, esta vez el grupo llegó a festejar desde la mañana. No hay forma de qué pierda, decían.

"Ya hace falta un cambio, el PRI y sus 94 años no pueden seguir, las cosas ya cambiaron", dijo Miguel Ángel, estudiante de la maestría en Ciencias Forestales.

Esta es la buena, decían. Hasta el Gobierno local lo habrá entendido y esta vez casi no metió las manos. "Hubo acuerdo", dijo Dávila. "No, es que no le quedaba de otra", protestó el otro.