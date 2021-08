‘Vivimos en el infierno’: dentro de la ciudad más aterrorizada de México

Alejandro Cegarra / The New York Times | El hijo mayor de Guadalupe fue asesinado en Fresnillo el mes pasado Alejandro Cegarra / The New York Times | En Fresnillo, el 96 por ciento de los residentes dicen que se sienten inseguros, el porcentaje más alto de cualquier ciudad de México.

Fresnillo— La violencia ya era aterradora, dijo, cuando estallaron granadas frente a su iglesia a plena luz del día hace unos cinco años. Luego, los niños de la ciudad fueron secuestrados y desaparecieron sin dejar rastro. Luego, los cuerpos de los ejecutados fueron arrojados a las calles de la ciudad. Y luego llegó el día del mes pasado cuando hombres armados irrumpieron en su casa, arrastraron a su hijo de 15 años y a dos de sus amigos afuera y los mataron a tiros, dejando a Guadalupe, que no quería que se publicara su nombre completo por miedo, demasiado aterrorizada para salir de la casa. “No quiero que llegue la noche”, dijo entre lágrimas. "Vivir con miedo no es vida en lo absoluto". Para la mayoría de la población de Fresnillo, una ciudad minera en el centro de México, lo único que conocen es una existencia terrible; el 96 por ciento de los residentes dicen que se sienten inseguros, el porcentaje más alto de cualquier ciudad en México, según una encuesta reciente de la agencia nacional de estadísticas de México. La economía puede prosperar y colapsar, los presidentes y los partidos y sus promesas pueden ir y venir, pero para las 140 mil personas de la ciudad, como para muchas en México, hay una sensación creciente de que no importa qué cambios haya, la violencia perdura. Desde que el gobierno de México comenzó su guerra contra los cárteles de la droga hace casi 15 años, las estadísticas de asesinatos han aumentado fatalmente. En 2018, durante su carrera a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador ofreció una gran visión para rehacer a México y una forma radicalmente nueva de abordar la violencia. Rompería con las tácticas fallidas de sus predecesores, dijo. En lugar de arrestar y matar a los traficantes como lo habían hecho los líderes anteriores, se concentraría en las causas de la violencia: "abrazos, no balazos", proclamó. Y consiguió la victoria en las elecciones. Pero tres años después de su abrumadora victoria, y con su partido Morena en el control del Congreso, el tamborileo de la muerte continúa, lo que sugiere que el enfoque de López Obrador ha fallado, alimentando en muchos una impotencia paralizante.