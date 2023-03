Visita Gertz a López Obrador

Ciudad de México.- El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, visitó esta mañana al presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Fuentes de Presidencia de la República confirmaron que el Fiscal llegó alrededor de las 10:00 horas y se fue a las 11:15 horas.

Gertz entró y se fue por el estacionamiento de la Calle Correo Mayor.

La reunión se dio en medio de las tensiones con el Gobierno de Estados Unidos por el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas, que también es indagado por la FGR.

Sería el primer encuentro presencial entre López Obrador y Gertz, después de la cirugía a la que el fiscal se sometió en Estados Unidos.

El 23 de febrero, después de casi un año de no participar en eventos públicos ni privados, el fiscal reapareció en una reunión con la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

A Gertz no se le había visto en un evento oficial desde el 17 de marzo del año pasado cuando compareció en privado ante la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Justicia del Senado.

En diciembre pasado, el fiscal tuvo una intervención quirúrgica relacionada con la próstata, en un hospital de Baltimore, en Estados Unidos.

Desde entonces y hasta hace unas semanas estuvo en un periodo de recuperación en su domicilio, desde donde atendía vía telefónica o por videoconferencia sus tareas como titular de la FGR.

Al día siguiente, López Obrador celebró la reaparición de Gertz y criticó que se haya especulado sobre la salud y hasta la muerte del funcionario.

El mandatario reiteró entonces que el titular de la Fiscalía sólo estaba en recuperación.

"Me da muchísimo gusto que ya ayer salió una foto de Alejandro Gertz, ya está en su oficina, ya está bien de salud, lo celebro porque ya lo daban por muerto y gozaba de cabal salud, o se estaba curando, y ya está bien y eso me da gusto, lo celebro", dijo hace dos semanas.

"Porque hubo toda una campaña, bueno, llegaron a publicar que tenía cáncer, que ya estaba en la fase terminal, los medios informativos, bueno, no todos, ya cuando hable yo de medios me ayudan ustedes, no todos los medios, ya que quede eso establecido".