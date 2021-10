Violencia en Zacatecas es herencia de Calderón: Monreal

Ciudad de México— El gobernador David Monreal culpó al expresidente Felipe Calderón de la violencia que golpea al estado de Zacatecas, que durante su primer mes de gestión registró al menos 220 asesinatos.

En un mensaje publicado en redes sociales, Monreal siostuvo que Calderón dejó una "herencia maldita" por su decisión de declarar la guerra al narcotráfico y firmar el acuerdo de seguridad bilateral Iniciativa Mérida con Estados Unidos.

"En 2006, la torpeza de Felipe Calderón como Presidente de declarar la guerra al narcotráfico, nada más lo grave del asunto, un presidente de la república declara públicamente la guerra frente a los ojos del mundo, frente al País y frente a toda una sociedad, y sobre todo frente al crimen organizado (...) como Estado rector lo que debió es de haber hecho que imperara la ley, el respeto, (...) no permitir la portación de arma ilegal, las organizaciones de crimen, no pactar, no acordar, todas esas cosas que se dicen", expresó.

"No me consta, pero estoy relatando la historia, hay muchos libros que se hicieron (...), de cómo degeneró todo Felipe Calderón todo este desorden (...) pero el gran autor de todo este crimen o uno de los grandes responsables, que lo juzgue la historia, solo expreso lo que ya muchos autores intelectuales, mucha sociedad (...) de que fue un error haber declarado la guerra y un error en la prevención del delito, en el combate al crimen".

Otra herencia de Calderón en 2006, agregó, inventó la Iniciativa Mérida, que consistía solamente en armamento, helicópteros que inundaron la Repúbica y hoy está llena de armas y no propiamente en las corporaciones policiacas.

"Hay mucha arma en las calles de este País y de este estado", advirtió.

El mandatario zacatecano, quien rindió protesta el pasado 13 de septiembre, añadió que cuenta con un déficit de elementos policiacos, el cual busca revertir y que el combate a la inseguridad no es solo un tema de la Administración estatal sino de toda la sociedad.

"Es una herencia maldita, sería ingenuo quienes quieran hacer creer o pensar que se descompuso en este mes, no, es una herencia maldita la inseguridad y no voy a dejar de trabajar para lograr la paz social y tranquilidad", sostuvo.

"Hacer un llamado a maestros, a la sociedad, empresarios, comerciantes, quienes crean que la seguridad es sólo un asunto de Estado, hoy la seguridad demanda de la atención de todos, que todos apoyemos, estamos a tiempo, no permitamos que se nos pierda, desde la familia, qué hace mi hijo, mi hija, mi sobrina, hay que platicar, recuperar valores, principios".

Grupo REFORMA informó este domingo que, de acuerdo con cifras oficiales, en el primer mes de la Administración del morenista se registró un promedio de siete homicidios al día.

En la actualidad, Zacatecas es el estado con mayor tasa de víctimas de homicidio doloso del país, con 61.51 por cada 100 mil habitantes, por encima de Baja California, Colima, y Chihuahua, que en los últimos meses eran las más violentas en esta medición.