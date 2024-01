Vienen meses de calor: AMLO

Querétaro, México.- De abrigo y bufanda y con las elecciones en puerta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que vienen "meses de calor".

En la conferencia mañanera el político tabasqueño dijo que México atraviesa por otros tiempos en los que el Gobierno no interviene en los comicios.

López Obrador hizo estas declaraciones luego de reprobar lo que dijo ayer en un acto oficial el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, de que el Morena y los partidos Verde y del Trabajo van a arrasar en las elecciones con Claudia Sheinbaum.

"Tratemos de no utilizar estos asuntos con propósitos políticos-electorales, aunque es bastante difícil porque estamos en temporada electoral, entonces siempre se quiere llevar agua al molino (...) en un acto que tuvimos en San Luis Potosí, el Gobernador expresó ahí su preferencia, yo no pude ahí replicar por razones obvias, se trata de una autoridad soberana, los gobernadores son los representantes de Estados libres y soberanos y tenemos que respetarnos", expuso.

"Además iba a ser escandaloso, no estoy de acuerdo con esas expresiones, pero no pude ayer mismo manifestarlo, ahora sí, quiero mucho, estimo mucho al Gobernador de San Luis Potosí, es mi amigo, además está haciendo un buen gobierno, pero se emocionó, se entusiasmó y se olvidó de que una cosa son los partidos y otra cosa es el gobierno, que hay que cuidar eso".

El Presidente afirmó que ya existe un gobierno independiente y sin imposiciones para dar cargos públicos.

"Viene desde el Porfiriato esta regla no escrita, de imposiciones, y queremos que eso, pues se termine, que sea el pueblo el que elija libremente sus autoridades, que no intervengan los gobiernos, que no se compren votos, que no se utilice el presupuesto, que es dinero del pueblo, de todos, para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, entonces estamos avanzando para que haya una auténtica una verdadera democracia", consideró .

"Entonces todos tenemos que ayudar, y claro podemos tener nuestras preferencias, pero si somos servidores públicos no podemos participar en actos públicos, ni mucho menos utilizar el presupuesto".

López Obrador también llamó a no hacer caso a las calumnias ni enojarse.

"Que se vaya entendiendo porque debe haber una auténtica, una verdadera democracia, porque eso nos ayuda mucho a todos, y también tener paciencia porque vienen meses, ahora hay frío, pero también en meses de calor, por las elecciones", dijo.

"Entonces no hacerle tanto caso a denuncias sin fundamentos a calumnias, a la politiquería, hay que estar atentos y no enojarnos",.

Dicho esto, se lanzó contra sus adversarios políticos por sus críticas a la Administración que encabeza.

"En vez de estar solo en el 'no, no, no, no, no, no, no, no, no, no', viendo qué hacemos, además desesperados,.cada vez enseñando más el cobre, haciendo el ridículo, deberían estar haciendo una propuesta alternativa, 10, 20, 30, 40 puntos. Pero díganme un punto, díganme algo que se proponen en beneficio del pueblo de México, algo que estamos haciendo nosotros mal y que ellos van a hacer bien y que expliquen cómo, el remedio y el trapito", advirtió.

"Si tienen intelectuales, conservadores, tienen todos los medios de información, televisas, estaciones, de radio, periódicos, con honrosas, excepciones. Una multitud de informantes trabajadores de los medios, miles ¿ cómo es posible que con todo ese potencial de gente, de gente pensante no puedan elaborar una propuesta para el pueblo?".

Sin embargo, en la conferencia que encabezó en las instalaciones de la 17 Zona Militar,

el Presidente elogió el trabajo en Querétaro del Gobernador panista Mauricio Kuri.

"Tienen en Querétaro un muy buen Gobernador respetuoso, trabajador, responsable, honesto, y en general Querétaro, es uno de los gobiernos con menos deuda", celebró.