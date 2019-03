Video: 'Yo vengo de PGR, niño pendejo, eh, y si quiero te levanto, te desaparezco'

“Yo vengo de PGR, niño pendejo, eh. Y si quiero te levanto, te desaparezco si se me antoja”, dijo Eduardo Valencia, director general de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), a un empleado al que reprendió por recoger una ensalada que pidió para no salir a comer, publicó y respaldó con una grabación el sitio de Noticieros Televisa.

En una grabación difundida por Carlos Loret de Mola en ‘Despierta con Loret’ se escucha a Valencia sostener una discusión con uno de sus subordinados al cual cuestiona por abandonar su lugar por unos minutos.

“¿Conoces el reglamento de la Comisión Nacional para entrar y salir de este inmueble?”, le dice el funcionario al empleado, a lo que este último contesta que si, “¿y por qué te sales sin avisar? Es pregunta. Contéstame.”, revira Valencia.

El trabajador responde que bajó a recibir una ensalada, que ordenó para no salir del inmueble, y agregó que siempre avisa cuando va a ausentarse.

“Tú no sabes lo que es un respeto. No sabes lo que es respetar y tienes que aprenderlo. Te juro por mis huevos, cabrón, que lo vas a aprender, eh. Así que ahora sí ya vete a tu lugar. Ahora sí me vas a conocer. Yo vengo de PGR, niño pendejo, eh. Y si yo quiero te levanto, te desaparezco si se me antoja. Así que ten mucho cuidado con meterte conmigo porque por la buena, puta, soy un pan, pero por la mala soy un hijo de mi puta madre, eh. Que te quede claro.” dijo el funcionario Valencia.