Video: Víctima narra intento de violación y brutal golpiza

Ciudad de México- Entre lágrimas, una mujer narra la forma en que un sujeto intentó violarla cuando iba a bordo de un camión en la colonia Bosques de Morelos en Cuautitlán Izcalli.

La víctima señaló que se encontraba en un camión “Izgaza rojo”, agregó que sí conocía a su agresor por que lo había visto varias veces.

En un video, la agredida dijo: “me jalaba el pantalón para abajo, me pegaba y yo gritaba, no sé cómo me zafé”.

Cuando le preguntaron cómo era el delincuente, ella señaló: “El sujeto es un flaco, güero y barbón”.

“Al bajarme del camión que iba al Toreo me caí, tenía mucho miedo porque pensé que iba a regresar”, agregó.

La mujer corrió porque tenía poco que su esposo se había quedado en la parada, ya que él iba a una ruta diferente, sin embargo, ya no la escuchó.

Finalmente, la mujer recibió ayuda de personas que se encontraban en la calle.

Autoridades del Estado de México dieron a conocer hoy a través de una tarjeta que el presunto violador de nombre Martín “N” ya fue detenido.

Si lo reconoces o has sido víctima de este individuo denúncialo al 01 800 70 28 770