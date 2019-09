Video: Tras 12 horas de búsqueda hallan cadáver de hombre en Xochimilco

Ciudad de México— Luego de más de 12 horas de búsqueda, autoridades capitalinas rescataron el cadáver de José Manuel, el hombre de 20 años que ayer cayó en un canal de Xochimilco.

Según reportes preliminares, alrededor de las 6:00 horas elementos de la Policía Ribereña, rescatistas del ERUM y bomberos ubicaron el cuerpo flotando sobre el agua.

La tarde de ayer la víctima se precipitó de forma accidental cuando pretendía cruzar de una trajinera a otra, cerca del embarcadero Salitre, en el Barrio San Cristóbal.

El cuerpo de José, de 20 años, fue localizado a varios metros de distancia del embarcadero donde se accidentó al caer de la trajinera en la que festejaban con 11 personas más el cumpleaños de un amigo y por el que habían viajado de Puebla a la Ciudad de México.

Se presume que murió luego de quedar atrapado entre el fango del canal.

Servicios de emergencia trabajaron durante la noche del domingo y madrugada del lunes hasta que lograron ubicar al joven sin vida.

Personal de la Fiscalía de Xochimilco acudió al sitio para iniciar las indagatorias y trasladar el cuerpo al anfiteatro local, donde se finalizará el proceso de identificación y será entregado a sus familiares.

"No tengo la distancia, pero se le encuentra ya a la altura de Canal Nacional; es decir, sí es una distancia importante contrario a lo que pudimos pensar en un inicio en las labores de rescate, que podía estar en las cercanías, pues no fue así.

"Por eso también se dilató un poco eso, pero bueno, eso ya es una investigación que se tiene que hacer para ver ese tipo de corrientes y ese tipo de cosas que pudiera haber por ahí y que, por supuesto, son los protocolos que tenemos que establecer", reportó el secretario de Seguridad, Jesús Orta.

El funcionario adelantó que se buscará fortalecer la vigilancia en la zona y el control de bebidas alcohólicas para prevenir accidentes de este tipo.

"El joven desafortunadamente cae de la trajinera y se alcanza a ver cómo trata de agarrarse de la misma y después, simple y sencillamente ya no se le ve y el hallazgo es que se le encuentra hoy por la mañana, a una distancia considerable de dónde se dio esto.

"Lo que se acordó el día de hoy en el Gabinete es que la secretaria (de Gobierno) va a tener una reunión con el alcalde, hay que reforzar medidas de control, sobre todo del tema de bebidas alcohólicas y por parte del tema de Seguridad y Protección Civil, establecer protocolos de atención más rápidos, aquí en estos casos, siempre tenemos que ver que hay situaciones que se pueden prevenir si tenemos protocolos de actuación más eficientes", añadió.

El Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Xochimilco 2 inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por otras causas.