Video: Sufre conductora de TV acoso en vivo por funcionario de Sonora

Hermosillo— El gobierno del estado de Sonora se vio involucrado en un escándalo de acoso sexual al presentarse en la televisora estatal Telemax, durante el programa en vivo "El Mejor Día", la agresión del conductor José María Armenta en contra de su compañera Alejandra León, al forcejearla para que le diera un beso en la boca, publicó El Universal.

El comunicador, señalado como hostigador en redes sociales, se desempeñaba como maestro de ceremonias de la gobernadora Claudia Pavlovich y también era conductor de un programa en Radio Sonora; se vio obligado a renunciar ante el cúmulo de críticas que le hicieron en el ciberespacio.

En su carta renuncia narró que el 25 de enero, durante la transmisión del programa donde colabora de manera externa, protagonizó un incidente que ahora se ha ventilado públicamente y es motivo de fuertes cuestionamientos.

“No dimensioné mi acción”, reconoció al externar que ésta ha sido interpretada por un sector de la audiencia como un intento de hostigamiento contra la comunicadora.

“He ofrecido una sentida disculpa a Ale y a quienes hayan considerado ofensivo mi actuar. Sin embargo, soy sensible a las críticas que mi proceder ha generado y ante ello he tomado la decisión de separarme de la responsabilidad profesional que ocupo en el Gobierno del Estado. Hoy con carácter de irrevocable he presentado mi renuncia”.

Armenta expresó: “comparto la preocupación de quienes tienen la convicción de que debemos trabajar con más profundidad y compromiso en la materia de equidad de género en Sonora y el país. He aprendido una gran lección, mi mayor respeto, siempre a todas las mujeres”.









Durante el video, José María Armenta forcejeó con la conductora por besarla en la boca, la sujetó del cuello y los hombros, mientras la comunicadora pataleaba y seguido le preguntó:

-"¿Qué te pasa Chemalía? Necesito decir algo, te va a llevar el diablo por atrevido. Te va a golpear mi novio, verás", lo amenazó.

- ¿Tienes novio?, yo pregunté antes, tiene novio, tiene novio Ale, me dijeron No.

- No, no tengo novio, pero no puedes hacer esto.

- “Algún día le voy a dar un beso a la Ale (Alejandra León), en algún punto; no sé si en el programa que entra; o en otro programa; graben esto y guarden este tuit”, insistió.

Seguido la conductora, que momentos antes se había limpiado los ojos, lo miró con cara de sorprendida.

Mujeres periodistas se expresan repudio a los actos de acoso

La Asociación de Editoras y Comunicadoras de Sonora (AECSon) expresó su respaldo a la conductora Alejandra León y expresó un rotundo repudio a los actos de acoso sexual que se registran en contra de las mujeres y de las integrantes del gremio.

A través de la cuenta @Apecson1 la asociación lamentó que haya comunicadores que desconozcan las leyes y citó el Artículo 212 BIS 1 del Código Penal del Estado de Sonora que cita: “Comete el delito de acoso sexual quien asedie sexualmente a una persona de cualquier sexo y la ponga en riesgo o que lesione su dignidad”.

Entre los comentarios de las propias comunicadoras se dijo que no la besó porque no se dejó, pero Armenta le advirtió que en algún momento la besaría a sabiendas que Ale no lo deseaba, que tendría que ser en contra de su voluntad.

Insistieron en que esto es inadmisible por un sencilla razón de respeto y de principios. “No hay que ser necesariamente feministas para ver lo que es obvio, una falta total de respeto, una intrusión en el espacio íntimo de una mujer que tiene todo el derecho a negarse a ese contacto que no fue consensuado y por lo tanto se convierte en una agresión”.