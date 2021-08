Video: Presume López Obrador precio de la gasolina en Juárez

Ciudad Juárez— El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que el litro de gasolina magna en Ciudad Juárez cuesta 15 pesos con 20 centavos y afirmó que en su Gobierno no ha habido gasolinazos.

"Miren, aquí en Ciudad Juárez cuánto cuesta el litro de gasolina magna: $15.20. En Ciudad Juárez y en toda la frontera la gasolina es más barata porque cuando inicié el Gobierno hice el compromiso de reducir los precios de los combustibles en la frontera".

El mandatario aseguró en un video que desde que estaba en la Oposición denunció los gasolinazos en el país.

"Ahora que estamos en el Gobierno me da mucho gusto poder decir que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar los precios de las gasonilas, dísel, de la luz, ya no hay gasolizanos", sostuvo.