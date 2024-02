Video: Ofrece Máynez disculpas a quien se haya ofendido

Ciudad de México.- Jorge Álvarez Máynez pidió que se le juzgue por su trabajo político y no por su comportamiento del pasado sábado 4 de febrero, cuando al calor de bebidas embriagantes, durante el partido Pumas-Tigres, expresó burlas contra el INE y el priista Manlio Fabio Beltrones.

El legislador grabó y difundió el video donde dijo "una multa, una multa del INE", por estar con el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, y que Beltrones "se la va a " en la campaña por el Senado.

Posteriormente, acusó a Beltrones de hacer viral el video que él mismo grabó.

Cuestionado sobre su comportamiento y si esa es la imagen que quiere dar en su campaña, el candidato presidencial de MC dijo que no veía por qué, pero que ofrecía disculpas a quien se haya sentido ofendido.

Justificó que no estaba en un evento político ni de campaña, que estaba con sus amigos un sábado en la noche.

Dijo que se hace mucho escándalo, pero es Manlio Fabio Beltrones el que a oscuritas remató al país.

"Nunca he bebido en el pleno. Y en el Senado, con edecanes, había una forma grotesca de tratar a las mujeres, y había alcohol en el pleno cuando Beltrones presidía el Senado. Fui asesor legislativo, recuerdo cuando nos citaban, 'a Beltrones le encanta The Palm'.

"Es una payasada, un acto de hipocresía, un golpe de pecho decir 'estos jóvenes' (fue) una cerveza en el estadio, cuando ellos empeñaron el país con el Pacto por México, con la militarización, él era el principal socio de Calderón en el Congreso, en los restaurantes y más exclusivos de México y mundo, claro sí que oscuritas, escondidos, no en un estadio, no en un deporte", comparó su comportamiento con lo hecho por Beltrones.

Cuestionado por la prensa en la Cámara de Diputados, aseguró que su comportamiento del sábado no es la imagen que ha dado como político y aseguró que nunca ha estado en "estado inconveniente" cuando trabaja.

"Esa no es la imagen que no he dado, este es mi lugar de trabajo. En sábado, voy al estadio y pido cerveza y bromeo con mis amigos", insistió.

Exaltó su labor legislativa y se comparó con las asistencias del priista Alejandro Moreno en la Cámara.

"La diferencia entre nosotros y Alito es abismal, él es de los cinco que más faltó" dijo sobre el rendimiento parlamentario.

- ¿Está dispuesto a ofrecer una disculpa pública por el video?, se le cuestionó.

"A quien se sienta ofendido, lastimado, diga que no está bien, con todo gusto, no tengo problema en rectificar. Por supuesto me hubiera gustado que no se subiera ese video, que no estuviera así, no es un asunto que a mí me interesa que sea el sello de la campaña.

"Lo que estoy diciendo, es que justamente es un sábado por la noche, es un estadio de fútbol, es un convivio entre amigos, no es un acto de campaña, que ni ha iniciado, no es un centro de trabajo, un asunto de la mañana, no estoy dando una justificación, estoy dando el contexto", respondió.

También afirmó que no le preocupa que la imagen de él tomado en el partido de futbol se quede en la percepción de la gente, porque durante su campaña presidencial habrá muchas propuestas.

"Confío en mi imagen, en mi historia, en la idea que tengo de la política, en las iniciativas, en la agenda que tengo".

Reconoció que la imagen de él en el estado es lo que será tomado por sus adversarios en contra suya.

Refirió que sabe que eso vendría y que alguna vez le dijeron que, en política, cuando no eres corrupto, los acusan de ser gays, como si fuera un insulto, que eres mujeriego o que eres borracho.

Insistió que en el PRI son hipócritas, porque en antros de lujo y a escondidas remataron al país.

"Y hacen escándalo porque voy un sábado en la noche al estadio. Me van a ver debatiendo y actuando con seriedad, no me han visto en estado inconveniente, nunca he estado ausente, escondiéndome, los hechos van a hablar por nosotros y me van a seguir viendo en la campaña", afirmó.

Por otro lado, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, cuestionó también al candidato presidencial por mostrarse en estado de ebriedad desde un palco "fifí" durante un partido de fútbol.

Señaló que eso es muestra de lo que es "Movimiento Borracho".

"Eso no es la juventud mexicana, la juventud mexicana está en las universidades, está trabajando, está estudiando. Este es un montón de fifís que se van a un palco de un estadio a emborracharse.

"Si no controlan sus efectos ¿para qué la fuman, para qué la fuman? Que no la consuman. Abran las ventanas, pues ahí se pusieron bien locos todos", dijo en tono burlón.

Criticó que los de MC se emborrachan y luego lo graban, por lo que son exhibicionistas.

"Nada más les faltó el 'chavorruco' del Dante ahí, por eso, pero eso no es un movimiento, ni es un partido, ni es ciudadano. Son unos fifís todos, y mal hacen mis paisanos de Nuevo León en votar por un tipo como Samuel, que los va a dejar embarcados y en medio del crimen organizado", remató.