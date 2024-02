Video: Ofrece AMLO su primera entrevista en TV a medio español

Acapulco, México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la primera entrevista televisiva de su sexenio a un medio de comunicación español, fundado por Pablo Iglesias, exdirigente del partido político Podemos.

Este viernes, el mandatario federal publicó un adelanto de la conversación que sostuvo con la periodista de origen ruso, Inna Afinogenova, con quien caminó por Palacio Nacional y dialogó en su despacho.

"No recuerdo, pero no he dado ninguna entrevista", se le escucha decir al tabasqueño, quien, al parecer, abordó temas que ya ha tratado públicamente, como la silla presidencial 'embrujada', los amagos amagos de Donald Trump y su insistente discurso sobre el valor de la honestidad.

Presidencia informó que la entrevista será publicada en los próximos días en Canal Red, un espacio de televisión español, que a se transmite por internet y por televisión digital terrestre, desde Madrid.

El Canal fue fundado en 2023 por Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno de España y exsecretario General de Podemos, partido político de izquierda, fundado en 2014 y con el que López Obrador ha mostrado coincidencias y cercanía.

La entrevista fue realizada por la periodista y presentadora Inna Afinogenova, quien, entre otros espacios, trabajó como subdirectora del sitio web RT en Español, un canal de origen ruso, con sede en Moscú.

En mayo de 2022, la periodista renunció al canal y anunció su salida de Rusia, por su desacuerdo con la invasión de ese país a Ucrania.

Desde el año pasado, se desempeña como directora de Canal Red Latinoamérica.