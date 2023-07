Video: Liberan a cantante secuestrada en Chiapas, afirma AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que fue liberada Nayeli Cyrene Cinco, cantante cuyo plagio causó el levantamiento de 16 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas.

"Una vez aquí la compañera del reforma cuando estaba yo dando a conocer que estaba contento porque habían aparecido los secuestrados en Chiapas, entonces la compañera del reforma inmediatamente me pregunta: ¿Y la señora secuestrada?", recordó.

"La que supuestamente, presuntamente, originó el secuestro este de los 16 servidores públicos ¿En dónde está?, ¿Qué pasó? ¿Qué hay con ella? Eso en el reforma. Ella hace su trabajo y que por cierto es buena periodista, pues qué le puedo decir, que ya afortunadamente está la señora de regreso".

El mandatario ventiló que fue informado sobre la liberación de la mujer en su reciente visita a Chiapas, aunque no ofreció más detalles con el argumento de que la familia "no quiere saber" nada del tema.

"Nada más que no quieren opinar, no quieren saber, y se le debe de respetar, pero pues sólo que yo lo diga aquí, y aunque yo lo diga, ya mañana no sale, sale lo que consideran nos daña, no hay objetividad en eso, no hay ética. Tampoco hay que pedir que cambien su actitud", añadió.

Cyrene Cinco fue secuestrada el pasado 22 de junio en su casa por órdenes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con reportes, la joven era presuntamente rehén de Jesús Esteban Machado, "El Güero Pulseras", lugarteniente del CDS.

La mujer fue plagiada en su casa por órdenes del capo debido a que es pareja de Fredy Ruiz Gutú, operador de Juan Manuel Valdovinos, "El Señor de los Caballos", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

La trama criminal escaló el 27 de junio con el secuestro masivo de 16 efectivos de la SSP de parte del CJNG, que acusó a las autoridades policiacas de estar bajo las órdenes del Cártel de Sinaloa, de ahí que reclamaban un intercambio de rehenes (la cantante por los policías) y una destitución de tres jefes de seguridad.

Los 16 trabajadores de la Policía fueron liberados la tarde del pasado 30 de junio.

Minimiza violencia en Chiapas Ante la violencia y la proliferación de grupos armados en la entidad gobernada por el morenista Rutilio Escandón, López Obrador dijo que son pocos y aseveró que el Estado está tranquilo.

"Hay grupos de autodefensas, pero no muchos, y hay presencia de la Guardia Nacional en Chiapas, han querido crear un ambiente de que en Chiapas hay mucha inseguridad, mucha violencia, pero no, yo les puedo probar con datos que no hay homicidios, no tenemos un índice delictivo alto".

En conferencia, el mandatario federal aseguró que los medios magnifican los hechos de violencia.

"Porque si no, solo nos atenemos a la percepción y esa se puede crear, además cuando hay un hecho como el secuestro de los servidores públicos del reclusorio, eso los medios los magnifican y se genera una percepción de que hay muchísima inseguridad".

"Pero nosotros diario estamos viendo y... miren Chiapas, lugar 26, perdón, sí, esto no tiene que ver con lo que dicen los medios, esto debe ser en general, no por 100 mil. Sí hay (desplazamientos), pero normal, tenemos presencia en la zona norte, la sierra, estamos tranquilos".