Video: Inaugura Edil llave de agua...¡y no cae!

Chilpancingo— La Alcaldesa de Morena de Acapulco, Adela Román Ocampo, acudió a la Colonia Cumbres de Llano Largo para reanudar el servicio del agua, pero al abrir la llave, no cayó nada.

"Esto es un crimen, y se va a pagar", dijo visiblemente enojada la Edil, quien pretendía reiniciar el servicio de agua a los habitantes de Cumbres de Llano Largo, luego de que éstos han tenido una sequía en sus tomas domiciliarias por más de seis meses.

Rodeada de funcionarios y de lugareños, la alcaldesa manipuló varias veces con fuerza la llave del agua, pero nunca salió nada.

"Una, dos, tres, ahí, ahora si viene", gritó un niño cuando la Alcaldesa abría la llave por tercera ocasión.

"Muéranse cumbreños, no hay agua", gritó uno de los habitantes.

Román Ocampo les dijo al grupo de colonos que se había comprobado que todo estaba bien y que había agua (en el tanque de almacenamiento) pero que en ese momento le habían dado la notificación de que un vehículo de carga pesada rompió un tubo conductor de agua.

En esta colonia de la zona suburbana de este puerto, hay solo un tanque de almacenamiento pero desde hace varios meses se averió la bomba y eso provocó que la gente se quedara sin el servicio.

Hace una semana, los habitantes de Cumbres de Llano Largo, le hicieron una protesta a la Alcaldesa morenista, quien se comprometió a comprar la bomba para que reiniciara el servicio de agua.

Este viernes acudió al tanque de almacenamiento, pero el líquido no fluyó.

En esta misma demarcación hay otro tanque de almacenamiento de agua, pero este lo tiene en forma exclusiva las instalaciones de la IX Región Militar.