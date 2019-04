Video: Hija de 'El Chapo' dedica emotiva carta al capo por su cumpleaños

A través de un video publicado en Facebook, Alejandrina Giselle Guzmán Salazar, dedicó un emotivo mensaje a su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán exlíder del “Cártel de Sinaloa” por su cumpleaños número 62 este jueves 4 de abril.

El video lo publicó en la cuenta bajo el nombre El Chapo Guzmán, página en donde la hija del chapo vende artículos con la marca de su padre.

“Hoy te imagino del otro lado leyendo esto. Tú que me ayudaste a afrontar el primer día de escuela, me enseñaste a andar en bici, supiste darme un consejo cuando te lo pedí. Tú que ya no estás aquí, al que hoy no podremos ver, al que probablemente nunca más podremos ver.

Asimismo, la hija del exlíder del Cártel de Sinaloa, quien fue declarado culpable por todos los delitos que se le acusaban reprocha el hecho de que esté lejos de ella, pues lo que quisiera es un abrazo y un beso de parte de su papá.

“Hoy nos separa una frontera, nos separa un muro, nos separan unas rejas, nos separa la ignorancia de personas que engañan, mienten, difaman inventan de todo, por quedarse con lo material sin importar lo que una hija pueda sentir o necesitar de un padre. Hoy quisiera darte algo tan simple como un abrazo, un beso en la frente o una caricia en la mejilla”.