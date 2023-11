VIDEO: Golpean encapuchadas a docente del IPN por acoso

Dentro de la escuela, usted sigue siendo una persona acusada, que ha acosado hasta a maestras, alumnas y hasta ha amenazado. No lo queremos dentro de la institución y si esto no se cumple, no nos va a quedar más hecho que irnos a paro, ¿por qué?, porque no es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que tiene relación con una menor", le reprochó una encapuchada.

Ella lo acusó de hacer peticiones sexuales a las alumnas a cambio de aprobarlas y dicho esto, dio la pauta para que empezara la golpiza.

"¡Niñas, ya saben qué hacer!", gritó.

Así, un grupo de mujeres vestidas de negro y con pañuelos morados se abalanzaron en contra del docente.

"¡Acuérdate que tu mamá es una mujer, cabrón!", le dijo otra.