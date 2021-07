Video: ¿Fracasó el abrazos, no balazos? 'Violencia no es fácil'

Ciudad de México— Luego que el periodista Jorge Ramos cuestionó si había fracasado la estrategia en materia de seguridad de abrazos, no balazos, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que la violencia no es un problema fácil de resolver.

"Claro que no es un asunto fácil, ya lo expliqué, que fue un fruto podrido que heredamos", defendió.

"Hemos avanzado, ahora sí que yo tengo otros datos y no es una burbuja porque no me gusta el autoengaño, eso corresponde a los demagogos y a los hipócritas. Nosotros tenemos dificultad para reducir como quisiéramos el delito de homicidio", agregó.

- Lo que no puede decir es que tiene 100 muertos diarios y que eso es un éxito, señaló Ramos.

"No es que yo esté echando la culpa sin razón a los anteriores Presidentes, pero tú sabes bien, además es de dominio público que el manejo de la seguridad estaba prácticamente a cargo de la delincuencia y esto viene de tiempo atrás", argumentó el Mandatario.

- Lo que usted presenta como un éxito y como un logro no lo es. En diciembre de 2018, su primer mes, tuvo 2 mil 892 homicidios dolosos, y en mayo de 2021, 2 mil 963. No hay cambio, señaló Ramos.

"Si hay cambio, yo te voy a dar otro dato", dijo el jefe del Ejecutivo.

- El problema es que usted lo da como algo positivo y no lo es.

"No, te voy a dar el dato del 18, no coincidimos por eso, Jorge".

- Es que hay matanzas, hay muertos, 3 mil al mes.

"Sí, pero no igual, no igual, ya no hay masacres en el País", justificó López Obrador

- Y lo de Zacatecas y Aguililla.

"Esos son enfrentamientos entre bandas, pero no es el Estado, que antes era el principal violador de los derechos humanos".

- Ya es su responsabilidad, señor Presidente.

"Sí, sí, y trabajo todos los días", dijo López Obrador.

- Pero no hay resultados, insistió Ramos.

"Como no, si hay, yo respeto tu punto de vista pero no lo comparto".

-Son solo las cifras de su propio Gobierno, yo la saqué de su Gobierno, enfatizó el periodista.

"Yo creo que te dieron mal las cifras, yo tengo otros datos", reiteró el Mandatario. "Te vamos a dar los datos y acabo de informar el día primero en el tiempo que llevamos a habido una disminución, repito, mínima, en el caso de homicidio del 3 por ciento", defendió.

Cuestionado por sobre su responsabilidad en las muertes por Covid-19, el Mandatario federal dijo: "pero cómo no voy a aceptar la responsabilidad, si soy Presidente de México".

- ¿Usted me quiere decir es que se ha manejado bien la pandemia?, cuestionó el articulista de Grupo REFORMA.

"Sí, claro que sí, y yo te diría que mejor que en otras partes", respondió López Obrador.

- Pero usted está diciendo que vamos bien cuando en realidad, con tantos muertos, ¿cómo se le puede decir eso a los familiares de las víctimas?, reviró Ramos.

"Es que no coincido contigo, respeto lo que dices, no lo comparto y siento que es un interés, un sesgo para cuestionar a nuestro Gobierno, no hay ningún problema porque tenemos nuestra conciencia tranquila", dijo el jefe del Ejecutivo.

Cuando Ramos señaló que México es el cuarto País del mundo con más muertos durante la pandemia y que debería informarse que los fallecidos son muchos más, el Presidente defendió su estrategia.

"México ocupa el sexto lugar, sexto lugar, es Perú en América latina, Brasil segundo, tercero Colombia, Cuarto Argentina, quinto Paraguay, sexto México", defendió López Obrador.