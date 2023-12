Video: Exigen justicia para polleros secuestrados

Toluca, México.- Por tres años Lisbeth Karina, vendedora de pollo, ha sido víctima de extorsión por parte de integrantes de la Familia Michoacana, el último embate ocurrió el 22 de diciembre cuando cuatro de sus trabajadores fueron levantados. Acusó que, pese a presentar varias denuncias, las autoridades mexiquenses no han hecho nada al respecto.

Frente a Palacio de Gobierno y acompañada de familiares de sus empleados, exigió a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, que tome cartas en el asunto para detener a los responsables y localizar a los trabajadores desaparecidos.

"Llevamos más de tres años siendo extorsionados por la Familia Michoacana, haciéndonos el cobro de piso para dejarnos trabajar. Debido a la negativa que hemos tenido para colaborar con ellos, hemos sido víctimas de amenazas y agresiones, como lo son mi secuestro, después el secuestro de mi padre; han quemado las bodegas en las que trabajamos, balaceado las mismas y este último ataque, que fue el levantón de mis trabajadores", abundó la comerciante.

"Quiero hacer mención que de todos estos hechos existen las denuncias correspondientes y las autoridades se han negado a brindar algún tipo de protección".

La afectada cuestionó la detención de una persona, pues consideró que no está implicada en los hechos.

El lunes recibió llamadas de la Fiscalía mexiquense para pedirle que declarara en contra de Santiago Ramón "N", quien fue detenido como responsable del cobro de piso y secuestro de comerciantes de Toluca.

"Recibí llamadas por parte de la Fiscalía para pedirme que fuera a declarar en contra de esta persona para poder relacionarla e ingresarla al penal. No acudí, ya que no lo conozco, pero lo que sí me queda claro es que la Fiscalía sigue fabricando culpables para poder entregar su trabajo, el cual no hace", dijo.

Lisbeth Karina aseguró que Nabor Velázquez González, Reyna Ortuño Avilés, Jesús Bernal Estrada y Martín Bernal Estrada trabajan como operadores de la Familia Michoacana en Toluca y el sur del Estado, y que presuntamente se dedican al cobro de piso de comerciantes de pollo.