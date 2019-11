Video: Exhiben aval de Sánchez Cordero a 'ley Bonilla'

Ciudad de México— La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue ventaneada dando su aval a la ley que amplía el mandato del Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla.

En un video, la funcionaria dice que dicha ley va a "pervivir".

"Me dijeron es legal los cinco años, es legal porque la norma está vigente", expresa la Secretaria.

En respuesta, Bonilla dice que con eso le basta.

"Es todo lo que necesitamos, aunque no nos den los cinco años, con eso tengo", contesta entre risas el morenista.

Sánchez Cordero habla sobre un esgrima jurídico con el Mandatario.

"Para mí la norma va a pervivir", añade la servidora al tiempo que Bonilla cambia la conversación.

Previamente, en el marco de la toma de protesta del morenista, la Secretaria declaró que la ampliación del mandato del Gobernador es legal porque el Congreso de la entidad emitió la norma y está facultado para hacerlo.

"Hoy es legal porque el Congreso emitió la norma y está facultado para emitirla. Entonces, hay una presunción de legalidad cuando un Congreso emite una norma y está facultado para hacerlo", sostuvo, de acuerdo con un comunicado.

"Yo puedo o no estar de acuerdo. El Congreso emite la norma, el Tribunal Constitucional (la Suprema Corte de Justicia de la Nación) va a resolver".