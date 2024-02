Video: Dice AMLO, en entrevista, que oposición está perdida

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró, en entrevista para Canal Red, que los de la oposición "están perdidos" y confió en que la Presidencia va a quedar en "buenas manos", pues, dijo, va a continuar la transformación.

¿Cómo está la oposición mexicana, la ve fuerte, es una amenaza?, le preguntó la periodista rusa Inna Afinogenova.

"No, se han portado muy bien, porque no pasan de insultos, me mientan la madre, pero Manuelita ya está en el cielo, mi madre, entonces ya no se da cuenta. Pero están perdidos", respondió López Obrador, a días de que inicien las campañas electorales rumbo a los comicios de junio.

La tarde de este martes, el sitio Canal Red subió a redes sociales la entrevista que su directora en Latinoamérica, la periodista rusa, Inna Afinogenova, le hizo a López Obrador en Palacio Nacional.

En una entrevista de 2 horas 15 minutos, el Presidente habló de la sucesión presidencial, la oposición, su relación con Estados Unidos y la prensa, y hasta el "perdón" que pidió a España.

Como acostumbra en sus conferencias mañaneras, la charla estuvo plagada de sus frases más comunes, anécdotas personales, referencias históricas y ataques a adversarios.

"(En la oposición) no han entendido de que ya se llevaron a cabo cambios, reacomodos y como son muy clasistas, muy racistas, no quieren aceptar de que el pueblo participe.

"Para ellos el pueblo no existía, la política era asunto de los políticos, entonces ahora es distinto", expresó en la primera entrevista que da en los últimos cuatro años.

El mandatario presumió que los "oligarcas" no pueden con él ni con su movimiento por el combate a la corrupción, la entrega directa de apoyos y la toma de conciencia del pueblo.

"Ya termino, no quiero ser hombre fuerte, líder moral, jefe máximo, caudillo, mucho menos cacique, quiero dar espacio a que otros participen. Es el movimiento de todo un pueblo, por eso estamos muy contentos y va a quedar en muy buenas manos la dirección y va a continuar la transformación", lanzó.

¿Qué tiene Claudia que no tiene AMLO?

"Tiene todo, está más preparada que yo habla inglés. Claudia es muy inteligente, académicamente es más que yo, yo apenas si terminé la licenciatura.

"Ella es doctora, es una mujer con convicciones, con principios, honesta, tiene muchos méritos, muchas virtudes Claudia".

¿No tiene miedo que su movimiento se termine corriendo un poco, cada vez más a la derecha?

"Se podría correr al centro ¿no? y no hay problema por lo que comentábamos, el cambio en México lo hemos hecho desde abajo y entre todos.

"Hay resultados, está bien el relevo generacional, nos va a ir bien. El porvenir viene acompañado de la justicia y tiene rostro de mujer".

'Calculé timming de reformas'

¿Es una suerte de as bajo la manga sacar las reformas poco antes de que se termine el Gobierno? ¿Ha sido calculado el timming?

"Sí, la política es tiempo, entre otras cosas, pero es el momento también de recuperar lo que perdió la Constitución del 17.

"No encuentras una reforma que se haya hecho en 36 años para favorecer al pueblo, no se puede probar que hubo algo en beneficio del pueblo".

¿Ha temido por su vida?

"Sí, pero no pienso en eso, el que lucha por la justicia no tiene nada que temer".

Sobre los recientes amagos de cerrar la frontera con Estados Unidos, López Obrador dijo que se reía.

"Cierran la frontera y a lo mejor me tumban, pero primero cae el presidente de Estados Unidos", mencionó entre risas, "son exageraciones, disparates".

'España pedirá perdón'

¿Cree que algún día la corona española le pida perdón por la conquista?

"Yo pienso que sí, sí lo van a hacer, creo que fue un error de los Reyes porque era la oportunidad, era una oportunidad para iniciar una etapa nueva. Porque eso está presente, además la propuesta que le hacíamos era: nosotros también vamos a ofrecer disculpas a los pueblos originarios.

"¿Cuándo hay más esclavitud? Bueno, al inicio (de la Colonia), pero sigue habiendo después, pero después de la Independencia, en el Porfiriato, hay una esclavitud inhumana. Eso hace 120 años, o sea, la esclavitud en México es abolida en 1914. El peón no era considerado un ciudadano. Ya nosotros hicimos eso (ofrecer disculpas a las comunidades originarias), fuimos al perdón con los mayas, con los yaquis.

"Pero para los monarcas es arrogancia, se sintieron ofendidos, me mandaron a sus escritores, a Vargas Llosa, que terminó en una situación muy lamentablemente. Es un gran escritor, pero en política es una chiva loca, y de Aznar ni te cuento".

"Yo tengo en pausa las relaciones con el Gobierno español, pero el pueblo español es otra cosa".