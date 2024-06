Video: Destroza sindicato de Infonavit bandera LGBT+

Ciudad de México.- Luego de que miembros del sindicato de trabajadores del Infonavit destrozaran una bandera LGBT+ colocada en el edificio principal del instituto, Carlos Martínez, director de esta institución, calificó el hecho como un acto de homofobia y discriminación y aseguró que hará las denuncias correspondientes.

"Hoy he sido testigo y víctima de un acto de barbarie, odio, homofobia y discriminación"

"El líder sindical de nuestra Institución @Infonavit llamó a algunos de sus agremiados a romper con las banderas que ponemos cada junio durante el mes del orgullo", escribió Martínez hoy en su cuenta de X.

En su denuncia hecha a través de las redes sociales, Martínez indicó que después de cinco años que se viene colocando la bandera, es la primera vez que se llega a este punto.

"Hace unos días, el 17 de mayo, en el marco del día contra la discriminación contra la población LGBT. Hablaba del orgullo que es ser gay y poder dirigir una institución como el Infonavit, y desde acá contribuir a la ampliación de los derechos y promover la inclusión en todas sus facetas.

"La lucha por los derechos ha sido larga, pero avanzamos cada año", dijo.

El funcionario señaló que seguirá en la lucha, y no dejará pasar este hecho.

"Presentaremos las denuncias correspondientes en todas las instancias. Las banderas se levantarán de nuevo y cuantas veces sea necesario. Va a triunfar la revolución de las conciencias".

Además de presentar fotografías donde se observa la destrucción de la bandera, el funcionario compartió un video donde aparece Rafael Riva, líder del sindicato, quien se pronunció en contra de la colocación de la bandera LGBT, pues lo calificó de indigno.

Además, aseguró, que aunque esta bandera vuelva a ser colocada, volverán a destruirla.

"Los he reunido aquí porque eso que están haciendo me parece que es indigno, es indigno porque pueden poner muy bien el logotipo del Infonavit. No estoy de acuerdo que aquí cuando ganó el América hayan puesto un pendón del América por ser bicampeones; entonces que no me vengan con que es el día de éste, es el día del otro, es el día del más allá. Esto nos identifica a todos", afirmó.

Riva además denunció el acoso a trabajadores por parte de la actual administración del Infonavit.